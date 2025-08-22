Slušaj vest

Jeziva pucnjava dogodila se u sredu oko 22 sata u Beogradu u naselju Rušanj, kada je nepoznata osoba zapucala na grupu tinejdžera.

Kako se saznaje, pucnjava se dogodila u Moravskoj ulici, a prema prvim informacijama, sumnja se da je navijač Partizana otvorio vatru na grupu maloletnika.

Naime, grupa maloletnika se, kako se navodi, na zidu iscrtavala grafite Crvene zvezde kada je na njih zapucano.

Napadač je nakon pucnjave pobegao u nepoznatom pravcu i za njim se intenzivno traga.

Na sreću, u ovom incidentu niko od maloletnika nije zadobio povrede.

Policija je odmah izašla na lice mesta, obavila uviđaj i razgovarala sa svedocima, a u toku je prikupljanje tragova i pregled bezbednosnih kamera iz ulice.

Nadležni organi intenzivno rade na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja, kao i na identifikaciji osobe koja je pucala, istraga je u toku.