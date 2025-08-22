Na mestu nesreće su policija i vatrogasci
ŽESTOKA SAOBRAĆAJKA KOD PANČEVCA, IZVLAČE ČOVEKA IZ AUTOMOBILA Bankina proletela dve trake, saobraćaj otežan
Teška saobraćajna nesreća desila se večeras na tangenti Pančevački put-Ovča-Zemun u smeru ka Pančevcu.
Veliki broj ljudi se okupio i vade čoveka iz uništenih kola.
Njegovo stanje zasad nije poznato, kao ni šta je uzrok nesreće.
Na mestu nesreće su policija i vatrogasci.
Bankina je pala preko brze i srednje trake, te se vozačima savetuje oprezna vožnja.
