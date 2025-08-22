Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju isključili su iz saobraćaja tridesetpetogodišnjeg muškarca koji je upravljao „puntom“ bez registarskih tablica, vozačke dozvole i sa 1,23 promila alkohola u organizmu.

Vozaču je određeno zadržavanje i protiv njega je podneta odgovarajuća prekršajna prijava.

