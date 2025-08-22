Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su juče, u poslepodnevnim satima, u Miločaju kod Kraljeva, uhapsili N. M .(25) iz ovog
grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je u motornom delu autpmobila "BMW", kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla i zaplenila više od 100 grama kanabisa koji je,
kako se sumnja, bio namenjen daljoj prodaji.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

