Slušaj vest

Na kupalištu "Peskara" u Zrenjaninu jutros oko 6.30 časova pronađeno je telo, za sada neidentifikovane osobe.

Kako saznajemo, na teren su izašli policija, vatrogasci-spasioci i ekipa Hitne pomoći.

- Pripadnici Vatrogasne stanice Zrenjanin sa tri vatrogasca koji su došli jednim vozilom i čamcem uspeli su da izvuku telu na obalu i da telo predaju ekipi Hitne pomoći koja je pokušala da reanimira lice, ali nažalost nisu uspeli u tome - kaže naš sagovornik i dodaje: