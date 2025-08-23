Slušaj vest

Na kupalištu "Peskara" u Zrenjaninu jutros oko 6.30 časova pronađeno je telo, za sada neidentifikovane osobe.

Kako saznajemo, na teren su izašli policija, vatrogasci-spasioci i ekipa Hitne pomoći.

- Pripadnici Vatrogasne stanice Zrenjanin sa tri vatrogasca koji su došli jednim vozilom i čamcem uspeli su da izvuku telu na obalu i da telo predaju ekipi Hitne pomoći koja je pokušala da reanimira lice, ali nažalost nisu uspeli u tome - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Uviđaj je u toku, a dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju kako bi se utvrdilo kako je došlo do smrti.

Ne propustiteHronika"SAVO, BILA JE ČAST DELITI TRIBINU SA TOBOM!" Navijači se oprostili od poginulog Delića!
savo.jpg
HronikaPIJAN I NA LEKOVIMA KOLIMA UBIO ŽENU! Vozač "BMW"-a oborio dve biciklistkinje, jedna poginula na licu mesta, drugoj se bore za život
455.jpg
HronikaSTRAVIČNA SAOBRAĆAJKA KOD PERLEZA! Poginula jedna osoba, četvoro teško povređenih: Automobili se sudarili, pa se ZAPALILI
hitna-pomoc.jpg
HronikaUHVAĆEN MOTOCIKISTA KOJI JE DIVLJAO NA PUTU ZRENJANIN - NOVI SAD: Vozio 216 kilometara na sat tamo gde je ograničenje 80
IMG_20250616_000208.jpg