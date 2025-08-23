Hronika
JEZIV PRIZOR U ZRENJANINU: Na popularnom kupalištu pronađeno telo
Na kupalištu "Peskara" u Zrenjaninu jutros oko 6.30 časova pronađeno je telo, za sada neidentifikovane osobe.
Kako saznajemo, na teren su izašli policija, vatrogasci-spasioci i ekipa Hitne pomoći.
- Pripadnici Vatrogasne stanice Zrenjanin sa tri vatrogasca koji su došli jednim vozilom i čamcem uspeli su da izvuku telu na obalu i da telo predaju ekipi Hitne pomoći koja je pokušala da reanimira lice, ali nažalost nisu uspeli u tome - kaže naš sagovornik i dodaje:
- Uviđaj je u toku, a dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju kako bi se utvrdilo kako je došlo do smrti.
