Incident se dogodio u autobusu na liniji broj 17, kod Beogradske arene, kada je osumnjičeni, u vidno alkoholisanom stanju, počeo da maltretira putnike, udara ih, pljuje i viče.

Po dolasku policijske patrole, I.S. je napao jednog policijskog službenika, zadao mu udarac u telo i pokušao da mu otme službeni pištolj.

Policajci su ga savladali i uhapsili na licu mesta.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)

