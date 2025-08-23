Slušaj vest

Kako se nezvanično saznaje, napad se dogodio sinoć oko 21 sata kada su dvojica nasilnika jednog muškarca udarila flašom u glavu.

Svađa i napad se dogodio u jednom lokalu na Petlovom brdu kada su dvojica nasilnika napala vlasnika.

- Udarili su ga flašom u glavu i to je prijavljeno policiji. Ubrzo je stigla patrola, jedan od policajaca je prišao napadačima i tražio im lične krate. Umesto da se legitimišu oni su fizički nasrnuli i na njega. Vikali su da neće da mu daju lične karte, psovali ga i gurali - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Kako je naveo jedan od napadača je imao psa on je sve vreme kidisao na policajca.

- U jednom trenutku ujeo je policajca za nogu.Ukrajinac je psovao policajce i obojica su krenula da guraju jednog od njih. Potom je pas kog je držao M.Ć. ujeo policajca za nogu. Obojica su krenula da beže - rekao je izvor.

Policajci su uhapsili Ukrajinca, a M.Ć je pobegao sa psom i policija intezivno traga za njim, dok je muškarac kog su udarili flašom u glavu prevezen je u Urgentni centar.

Prema takođe nezvaničnim informacijama, M. Ć. je poznat policiji odranije.