Vezali smo mu noge, da ne iskrvari... Krvario je mnogo, bankina mu je presekla noge od kolena nadole, vezali smo gornji deo. Bio je svestan. Nekim čudom je preživeo!

Ovim rečima za Kurir prepričava sinoćnu dramu koja se dogodila na Pupinovom mostu u Zemunu, policajac iz Republike Srpske Nemanja Stupar koji je bez razmišljanja pritrčao u pomoć kada je video da se dogodila saobraćajna nesreća. Inače, u stravičnom udesu koji se dogodio u smeru ka Borči teško je povređen muškarac (55) kome su od siline udarca odsečene obe noge, i on se sada nalazi u Urgentnom centru u Beogradu.

Bankina mu odsekla obe noge

- Bio sam sa prijateljem u kolima, uputili smo se kod druga u Borču i tada sam na Pupinovom mostu video da se dogodila saobraćajna nesreće. Zaustavili smo kola i izašli bez razmišljanja da pomognemo, ako možemo. Kako smo se približavali vozilu prijatelj i ja videli smo da je auto smrskan i da je udario u bankinu koja je bila nasred puta - kaže nam hrabri Nemanja Stupar i nastavlja da objašnjava agoniju koja je usledila:

- Prišli smo čoveku, bio je svestan, što nas je dodatno ohrabrilo. Pregledali smo mu detaljno glavu, vrat, kičmu kako mu prilikom pomeranja nešto ne bi povredili. Pogledao sam mu noge, u tom delu gde je bila bankina i video stravičan prizor.

Slika koju je tada video nikada neće zaboraviti.

- Noge smo mu ostale u cipelama, patikama... On je sedeo, nije mogao da se pomeri. Bankina ga je presekla. Zaustavljali smo ljude po putu da nam daju nešto da mu vežemo noge, kajiš, šta god imaju, samo da ga vežemo. Vreme je prolazio, a on je krvario, moralo je to da se sanira - kaže ovaj heroj iz Republike Srpske i dodaje:

Uspeo da veže noge

- Neke od ljudi koje smo zaustavljali da nam pomognu, davali su nam svoj paket prve pomoći. Uspeli smo nekako da mu vežemo noge iznad kolena kako ne bi iskrvario. Ubrzo se pojavila i ekipa Hitne pomoći koja ga je potom preuzela i saniteteom odmah transportovala u bolnicu. Kolega policajac na motoru je takođe, dobro odradio posao, regulisao je saobraćaj kako bi sve bilo bezbedno. Pohvalio bi sve ljude koji su bili sinoć tamo i pomogli tom čoveku.

Inače, da pojasnimo, nesrećni muškarac je ostao zaglavljen u automobilu, a od siline udarca bankina u koju se prethodno vozilom zakucao presekla mu je obe noge, od kolena nadole. Ostao je zaglavljen.

- Kada je muškarca preuzela ekipa Hitne pomoći prijatelj i ja smo seli u kola i otišli. Nismo želeli da stvaramo gužvu. Pomogli smo koliko smo mogli - kaže ovaj skromni mladić koji je u redovima policije Republike Srpske.