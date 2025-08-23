MUP SRBIJE APELOVAO NA VOZAČE: Kada koristite telefon tokom vožnje rizik od udesa je 20 puta veći, a efekat je kao da vozač ima 0,8 promila alkohola u krvi!
MUP Srbije uputio je apel vozačima da ne koriste mobilne telefone tokom vožnje!
- Samo da vidim nešto i sledeće što vidiš su rotaciona svetla, ili još gore - mrak! Gledanje u telefon za vreme vožnje, skrolovanje videa, čitanje poruka povećava rizik od saobraćajne nesreće čak i do 20 puta! To nije samo sekunda, to je sekunda koja te košta života! Pogled ka telefonu sa puta, pažnja pada, a rizik raste. Isto je kao voziti sa alkoholom u krvi, kao sa 0,8 promila alkohola u krvi. Zato: samo da vidim nešto - vidi kasnije, sada voziš. Budi odgovoran, sačuvaj život - aplelovala je na vozače i Hena Kurtagić, reprezentativka Srbije u odbojci.
U apelu se navodi da vozači ne bi trebalo ni u kom slučaju da koriste telefon dok su za volanom.
- Ni poruka, ni notifikacija, ni video! Nijedno "samo da vidim nešto..." ne vredi više od života. Gledaj put, ne telefon - navodi se u objavi MUP Srbije.
(Kurir.rs)