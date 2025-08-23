- Samo da vidim nešto i sledeće što vidiš su rotaciona svetla, ili još gore - mrak! Gledanje u telefon za vreme vožnje, skrolovanje videa, čitanje poruka povećava rizik od saobraćajne nesreće čak i do 20 puta! To nije samo sekunda, to je sekunda koja te košta života! Pogled ka telefonu sa puta, pažnja pada, a rizik raste. Isto je kao voziti sa alkoholom u krvi, kao sa 0,8 promila alkohola u krvi. Zato: samo da vidim nešto - vidi kasnije, sada voziš. Budi odgovoran, sačuvaj život - aplelovala je na vozače i Hena Kurtagić, reprezentativka Srbije u odbojci.