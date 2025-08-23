Slušaj vest

MUP Srbije uputio je apel vozačima da ne koriste mobilne telefone tokom vožnje! 

- Samo da vidim nešto i sledeće što vidiš su rotaciona svetla, ili još gore - mrak! Gledanje u telefon za vreme vožnje, skrolovanje videa, čitanje poruka povećava rizik od saobraćajne nesreće čak i do 20 puta! To nije samo sekunda, to je sekunda koja te košta života! Pogled ka telefonu sa puta, pažnja pada, a rizik raste. Isto je kao voziti sa alkoholom u krvi, kao sa 0,8 promila alkohola u krvi. Zato: samo da vidim nešto - vidi kasnije, sada voziš. Budi odgovoran, sačuvaj život - aplelovala je na vozače i Hena Kurtagić, reprezentativka Srbije u odbojci. 

U apelu se navodi da vozači ne bi trebalo ni u kom slučaju da koriste telefon dok su za volanom.

- Ni poruka, ni notifikacija, ni video! Nijedno "samo da vidim nešto..." ne vredi više od života. Gledaj put, ne telefon - navodi se u objavi MUP Srbije.

