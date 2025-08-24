Slušaj vest

Jasna je bila sa četri koleginice na piću, a onda su se njih dve biciklima uputile ka kući. Vozile su jedna pored druge i tada ih je pijani vozač udario otpozadi! Nastardala je na licu mesta, a Jasninoj koleginici od udarca oduzela joj se cela leva strana, rebra su joj slomljena, slezina je pukla...

Ovim rečima za Kurir priča jezivu ispovest rođaka Jasne Cvetković (49) iz Leskovca, koja je nastradala u nedelju 17. avgusta u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Ečkoj kod Zrenjanina. Podsetimo, u jezivom udesu teško je povređena i Jasnina koleginica S. S. (47) kada je na njih, dok su vozile bicikl, kobne večeri oko 20.20 časova u Ulici maršala Tita automobilom marke "BMW" naleteo M. K. P. (27) i to pod dejstvom alkohola i narkotika.

Jasna Cvetković Foto: Društvene Mreže

Sahranjena u utorak

- Koliko znamo, vozač je kolima naleteo na njih otpozadi dok su bile na biciklima. Toliko jako ih je udario da je Jasna preminula na licu mesta. Rađena je obdukcija koja je utvrdila, koliko znam, da joj je povređen ceo kičmeni deo - navodi sagovornica Kurira i dodaje:

- Jasnina koleginica S. S. napustila je bolnicu i nalazi se na kućnom lečenju, ali je i ona strašno prošla. Od udarca joj je pukla slezina, krvarila je nekoliko dana, pa su lekari morali to da joj saniraju. Slomljena su joj rebra i cela leva strana joj je od toga bukvalno oduzeta.

Kako nam je potom dodala sagovornica, porodica je preuzela Jasnino telo nakon odbukcije, a sahranjena je u utorak na jugu Srbije, tačnije u mestu Priboj u Leskovcu.

- Za bahatog vozača koji je ubio našu Jasnu i teško povredio njenu koleginicu želimo najtežu kaznu - kaže ona.

Sagovornica Kurira dodaje da je Jasna pre osam godina otišla u Ečku kako bi radila kao roštilj majstor, a iza sebe je ostavila neutešnu porodicu, supruga, decu, majku i unuke.

Mortus pijan

Viši sud u Zrenjaninu po nalogu tužilaštva odredio je pritvor do 30 dana osumnjičenom vozaču BMW-a zbog teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nesreći. Dosadašnja istraga utvrdila je da je osumnjičeni vozač navodno, posle udesa imao 3,16 promila alkohola u organizmu, a test na narkotike je pokazao da je imao prisustvo tableta za smirenje.

Teško povređena S. S. i dalje se nalazi u životnoj opasnosti.