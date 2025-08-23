Slušaj vest

Kuvar Nikola Uzelac (24) iz Velike Moštanice poginuo je pre godinu dana u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Umke, kada su se sudarili kamion i linijski autobus u kom je on bio. Njegova porodica i prijatelji i dalje su neutešni, a povodom godišnjeg pomena objavili su potresnu čitulju.

Jeziva nesreća, podsetimo, dogodila se u subotu 24. avgusta 2024. oko 7.50 sati u Umki na Novom obrenovačkom drumu, a u kojoj su učestvovali kamion i autobus. Tada je na mestu poginula jedna muška osoba, dok je više osoba povređeno. Jedan od 18 povređenih putnika u autobusu bio je i Nikola Uzelac koji je podlegao povredama 26. avgusta u Urgentnom centru.

Čitulja koja je osvanula u jednim novinama Foto: Privatna Arhiva

Živiš u našim srcima

- Prođe godina tuge i bola otkad nas je napustio naš anđeo Nikola. Živiš u našim srcima. Nikad te nećemo zaboraviti. Zauvek tvoji najmiliji - piše u čitulju koju potpisuje porodica koja je tog dana izgubila sve i zauvek se promenila.

Inače, da podsetimo, slike sa lica mesta su bila stravične, autobus je naleteo na zadnji deo kamiona koji je potpuno probio jednu stranu autobusa i tako je mnogo putnika povređeno.

"Nisam video kamion"

Drugo osnovno javno tužilaštvo vodilo je istragu povodom vozača autobusa M. K. (64) koji je nakon nesreće uhapšen i kako smo tada pisali, podneta je krivična prijava potiv njega zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Kako smo ranije preneli, osumnjičeni vozač autobusa 551 nakon stravične nesreće ponavljao je samo jedno "da nije primetio kamion na vreme".