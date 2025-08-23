STRAVIČNA NESREĆA NA PUTU NIŠ-PIROT: Tri državljanke Austrije sletele sa puta, devojci (18) AMPUTIRANA RUKA
Nesreća se dogodila kada je automobil marke "nissan" austrijskih registarskih oznaka udario u betonski nadvožnjak, a zatim sleteo u jarak pored puta.
Povređene su vozač (55) i dve putnice stare 29 i 18 godina. Najstarija žena je nakon pregleda specijaliste urgentne medicine u UKC Niš zadržana radi daljeg praćenja.
Dvadesetdevetogodišnja putnica zadobila je povrede lica i nakon zbrinjavanja u reanimaciji prebačena je na Odeljenje maksilofacijalne hirurgije.
Najmlađa putnica (18) prošla je sa najtežim povredama – u niškom Kliničkom centru lekari su morali da joj amputiraju ruku. Nakon hitne operacije, primljena je u jedinicu intenzivnog lečenja Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju.
Tokom uviđaja saobraćaj na ovoj deonici nije bio obustavljen, a o događaju je obavešteno nadležno tužilaštvo. Za sada nema zvaničnih informacija o uzrocima nesreće.
(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)