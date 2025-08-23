Slušaj vest

Nesreća se dogodila kada je automobil marke "nissan" austrijskih registarskih oznaka udario u betonski nadvožnjak, a zatim sleteo u jarak pored puta.

Povređene su vozač (55) i dve putnice stare 29 i 18 godina. Najstarija žena je nakon pregleda specijaliste urgentne medicine u UKC Niš zadržana radi daljeg praćenja.

Dvadesetdevetogodišnja putnica zadobila je povrede lica i nakon zbrinjavanja u reanimaciji prebačena je na Odeljenje maksilofacijalne hirurgije.

Najmlađa putnica (18) prošla je sa najtežim povredama – u niškom Kliničkom centru lekari su morali da joj amputiraju ruku. Nakon hitne operacije, primljena je u jedinicu intenzivnog lečenja Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju.

Tokom uviđaja saobraćaj na ovoj deonici nije bio obustavljen, a o događaju je obavešteno nadležno tužilaštvo. Za sada nema zvaničnih informacija o uzrocima nesreće.