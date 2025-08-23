Slušaj vest

Dvojica, za sada neidentifikovanih napadača, u četvrtak u brutalnoj mafijaškoj likvidaciji sa 100 hitaca ubili su Harolda Mendeza Erlveja (41) i Leonarda Vaka Dijeza Đentile (47) u Santa Kruzu u Boliviji, tvrde tamošnji istražitelji!

Izrešetani sa 100 metaka

1/2 Vidi galeriju Slike ubijenih žrtava u Santa Kruzu Foto: Printscreen/eldeber.com.bo

- Obducija je pokazala da su obojica muškaraca preminula nakon što je u njih ispaljeno oko 100 hitaca. Na oba tela, ukupno je bilo 100 prostrelnih rana što je i više nego uznemirujuće - naveo je tužilac Danijel Ortunjo iz Santa Kruza za medije i dodao:

- Jedno telo pronađeno je na suvozačevom sedištu vozila marke "Leksus", dok je drugo zatečeno nekoliko metara od vozila, odnosno na putu. U njih su pucali dvojica muškaraca, koji još uvek nisu identifikovani, ni pronađeni.

Kamere snimile likvidaciju

Pomoću video snimka istražitelji su utvrdili da su napadači presreli put vozilu "Leksus" i da su izašli iz svoj automobila. Ispalili rafale u žrtve, zatim seli u kola i pobegli. Ministar Roberto Riosa rekao je za tamošnje medije, da su žrtve imale kriminalni dosije.

- Leonardo Vaka Dijez je imao krivični dosije za teška krivična dela, uključujući ubistvo i trgovinu drogom. Bio je zatvoren u zatvoru Palmasola u aprilu 2020. godine, a pušten u julu 2021. godine. Iako je njegova radna aktivnost bila nepoznata, zvanični izveštaji ukazuju da je održavao radne veze sa Edgarom Robertom Baezom Ačom, koji je sada žrtva otmice. Takođe, naveden je kao vlasnik 20 vozila registrovanih na njegovo ime, što podstiče sumnje o mogućoj logističkoj ulozi u kriminalnim mrežama - rekao je ministar Riosa i dodao:

1/5 Vidi galeriju Fotografije izrešetanog vozila Foto: Printscreen/Youtube/Bolivia TV Oficial

U istom vozilu kindapovan i biznismen

- Automobil "Leksus" u kome su sada ubijene žrtve bio je registrovan na ime javnog beležnika i utvrđeno je da ga je nedeljama koristio biznismen Edgarom Robertom Baezom Ačom, koji se vodio kao nestao od 29. jula. U tom vozilu "Leksus" bio je i biznismen kada su ga kindapovali naoružani ljudi sa kapuljačama i naterali ga da uđe u drugo vozilo. Od tada mu se gubi svaki trag.

Ministar je potom dodao, kako prenose bolivski mediji, da je druga žrtva Mendez bio u zatvoru u Palmasolu od novembra 2024. do februara 2025. gde je bio zbog prevare za nekretnine. "Mendez je optuživan i za porodično nasilje i falsifikovanje dokumenata."

Advokat Danijel Vidal, izjavio je da je njegov klijent Mendez pušten iz zatvora pre šest meseci i da je tada želeo da se vrati na pravi put. On je istakao i da je nekoliko sati pre likvidacije bio sa njim jer su bili na saslušanju u Felcu. Očevici mafijaške likvidacije rekli su za lokalne medije, da su mislili da neko od komšija nešto slavii da je u pitanju vatromet, jer su čuli rafalnu pucnjavu.

