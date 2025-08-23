Slušaj vest

Trojica državljana Srbije, koji su u Sloveniji optuženi za uzgoj kanabisa, što za sobom povlači kaznu u rasponu od pet do 15 godina zatvora, osuđena su na novčane i zatvorske kazne, javljaju "Slovenske novice". Njima je, osim trgovine narkoticima, na teret stavljena i krađa struje, čime je Elektro Ljubljani naneta šteta od skoro 30.000 evra!

Novčane kazne

Nemanja Živanović (25), kik-bokser i nekadašnji reprezentativac u toj borilačkoj veštini, osuđen je na godinu i deset meseci robije, kao i na novčanu kaznu od 10.000 evra, dok će njegov saradnik Ivan Lazić (36) platiti 12.000 evra, dok će u zatvoru provesti, baš kao i Živanović, godinu i deset meseci. Najgore je prošao Predrag Krstevski (41) koji je osuđen na tri i po godine robije, a svoj trojici po izlasku iz zatvora počinje da teče petogodišnja zabrana ulaska u Sloveniju, pišu "Slovenske novice".

Suđenje Srbima u Sloveniji zbog ilegalne laboratorije droge Foto: Slovenske Novice

Tokom istrage, sva trojica državljana Srbije su se izjasnila da ćute, ali su posle nekoliko meseci čamljenja u pritvoru došli do spoznaje da bi bilo bolje da se pokaju za svoje grehe i priznaju krivicu. Predrag Krstevski (41) je nezaposlen i nema dece, a Ivan Lazić (36) takođe nema posao ni decu i povremeno zarađuje nekoliko stotina evra od video-igara, dok je Živanović svoju reputaciju izgradio u svetu kik-boksa.

- Južno od Ljubljane očigledno dobro raste ne samo vinova loza, već očigledno i konoplja. Slovenačka policija je nedavno otkrila nekoliko plantaža ove biljke čiji uzgoj je i dalje zabranjen, a uzgajivači nisu koristili samo dobre klimatske uslove, već su ih sami i obezbeđivali u posebno prilagođenim prostorijama - pišu "Slovenske Novice".

Laboratorija koja je pronađena Foto: Slovenske Novice

Da takav uzgoj ne bi bio previše skup, jednostavno su krali struju sa brojila, a kuće koje su iznajmljivali prenamenili su u ileglane laboratorije za uzgoj droge.

- Veliki Podljuben je naselje na samo korak od Uršnog Sela, sa oko stotinak ljudi koji se, naravno, svi poznaju. Pre oko godinu i po dana ljudi nepoznati meštanima naselili su se na ivici sela. Nisu mnogo lutali po selu, čak ni oko kuće koja je i dalje delovala kao da niko ne živi u njoj. Ispred nije bilo automobila, samo bi ponekad neko od meštana primetio čoveka, dok bi samo povremeno kroz zavese moglo da se vidi svetlo - pišu "Slovenske novice".

Kuća preuređena

Kada je policija izvršila pretres kuće u Dolenjskim Toplicama, čuli su da kanabis raste i u Podljubenu, udaljenom 18 kilometara. Dojava se ispostavila kao tačna, a istražitelji su tokom pretresa kuće prošlog novembra otkrili da je ona preuređena kako bi se obezbedili idealni uslovi za kvalitetan rast kanabisa. Tada je potvrđeno i zašto je postojala tolika razlika u stvarnoj potrošnji elektricne energije i one preko brojila. Struja je sprovodena pored brojila i za samo šest meseci, Elektro Ljubljana je oštećena za 29.000 evra, navode "Slovenske novice"!

Spremno za prodaju Kanabis najmanje jednom bio ubran "Slovenske novice" navode da je potrošnja struje bila velika zbog uređaja za grejanje i osvetljenje i ventilaciju, a baštovani su vodili brigama o biljkama, đubrenju, navodnjavanju i kiseoniku koji je bio u bocama. U vreme pretresa kuće krajem novembra prošle godine u preuređenim prostorijama je rasla 671 sadnica kanabisa. Policija je utvrdila i da je kanabis najmanje jednom bio ubran, sušen i pripreman za dalju prodaju.

Brojka