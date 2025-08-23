Slušaj vest

S. B. (25), kao i još dvojica mladića sa kojima je bio F. S. (20) i S. J. (20), napadnuti su sinoć u Skadarliji, a S. B. je tokom sukoba zadobio teške povrede nanete nožem. Kako se saznaje, povod sukoba bila je svađa oko devojaka.

Naime, napadnuti mladići su prilikom davanja izjave rekli da je "došlo do nesporazuma oko devojaka koje su se nalazile u lokalu", te da su zbog toga kasnije napadnuti ispred istog. Napadače su opisali kao grupu obučenu u crno.

S. B. je, podsetimo, tokom tuče zadobio teške telesne povrede. On je nožem uboden u butinu i u stomak, a pomoć mu je ukazana na hirurgiji Urgentnog centra.

Mladići koji su bili sa njim zadobili su lakše telesne povrede i takođe su prevezeni u Urgentni centar.

Policija traga za napadačima.