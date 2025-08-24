Slušaj vest

Rođak pretučenog muškarca N. M. (33) bio je sa njim kada se dogodio napad ispred jedne kafane u Velikoj Plani. Njih dvojica su izlazila iz tog lokala kada im je prišla grupa mladića, među kojima je bio i osumnjičeni J. D. (25), i krenula prvo verbalno da ih napada.

- Na sve načine smo pokušali da ih izbegnemo, kao i bilo kakav dalji sukob. Hteli smo da smirimo situaciju, međutim oni nisu prestajali. Vikali su, a jedan od njih bio je jako agresivan. Bilo je samo pitanje trenutka kada će krenuti fizički na nas - otkriva rođak pretučenog N. M.

Odjednom je iz kafića izleteo osumnjičeni J.D. koji je prvo prišao rođaku i krenuo dva puta da ga udari, ali je on srećom uspeo da izbegne udarce.

- Pomenuti je bio znatno veći od nas, krupniji. Videlo se da mnogo trenira. Kasije sam saznao da čak radi kao obezbeđenje u jednom lokalnom kafiću. Krenuo je dva puta da me udari, ja sam uspeo da se odmaknem. Molio sam da svi prekinemo sa ovim, da se smiri situacija. Međutim, on se okrenuo ka N. M. koji je bio iza mene jedno 5,6 metara i udario ga nogom u glavu. N. je pao na pločnik iste sekunde i bio je bez svesti. Kada je osumnjičeni video šta je uradio počeo je da viče na sve: "Nemojte da pričate šta se desilo" - priča rođak pretučenog N. M. (33).

Policija Foto: Boba Nikolić

Međutim, kako kaže, tada je krenula da se odigrava nova drama.

- Pokušao sam da dobijem Hitnu pomoć, ali niko se nije javljao. Vlasnik kafića ispred kojeg se sve desilo otrčao je u dom zdravlja i uspeo je da ih dovede. Oni su ga hitno odvezli u bolnicu u Smederevsku Palanku, a odatle je hitno prebačen u bolnicu u Beograd. Tamo su mu konstatovane teške telesne povrede.

Slomljena mu je lobanja, a imao je čak i krvarenje u mozgu koje su doktori uspeli da zaustave, priča rođak teško povređenog muškara.

Kako kaže, N.M. se u petak, 22. avgusta, prvi put probudio, bolje je sa neurološke strane, ali je još uvek životno ugrožen.

Na pitanje šta je dovelo do sukoba ispred kafane rođak, kao iz topa odgovara "Ne znam!"

- Oni su bez ikakvog razloga krenuli da se raspravljaju. Osumnjičeni je krenuo na nas bez ikakvog razloga. On ne zna ko smo mi, on ne zna ni šta se dešavalo ispred kafane. Mislim da on ni sada ne zna ko smo mi. Ono što sam čuo jeste da mu ovo nije prvi put da napada ljude - zaključuje naš sagovornik.

Osumnjičeni se predao nakon 4 dana potrage

Istog dana kada se napad na N.M. dogodio, identifikovan je mladić J.D. (25) kao izvršilac ovog događaja. On je odmah potraživan na adresi stanovanja, međutim tamo nije zatečen. Isto je učinjeno i dan kasnije, nakon čega je nadležni dežurni tužilac dao nalog policiji da raspiše policijsku potragu. Osumnjičen se tek, 21. avgusta uz prisustvo branioca pojavio u policijskoj stanici Velika Plana, nakon čega mu je odmah određeno 48 sati zadržavanje po nalogu dežurnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Velikoj Plani.

Dan kasnije osumnjičeni je sproveden u pomenuto tužilaštvo u Velikoj Plani gde se, nezvanično, branio ćutanjem.

- Postupajući tužilac je odmah nakon njegovog saslušanja stavio predlog za određivanje pritvora osumnjičenom - kaže izvor.

U narednom periodu biće saslušani svedoci kritičnog događaja, pregledani snimci sa kamera, nakon čega će biti doneta odluka o daljem postupanju.