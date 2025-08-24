Slušaj vest

Mala svađa i koškanje dogodili su se zbog naručivanja pesme i muzike koja je bila u kafani, ali sve je to bilo neko muško gurkanje, ništa ozbiljno. U jednom trenutku neko je pozvao J. D. koji je izašao iz lokala i s leđa nogom u glavu udario N. M. koji je pao kao sveća! Pukla mu je lobanja!

Teško povređeni N. M. Foto: Privatna Arhiva

Koškanje oko muzike

- Kobne večeri nas trojica smo bili u kafani kako bismo se proveli i uživali. Nismo neki konfliktni momci, ali te večeri došlo je do neslaganja s momcima koji su bili sto pored nas. Tamo je sedelo petoro mladi'a koje poznajem i kojima sam se prethodno javio - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Nismo se slagali oko izbora pesama, pa je tu usledilo neko dobacivanje. Iskreno, svi smo malo popili, ali ništa nije bilo na nekom ozbiljnom nivou, nego neko peckanje, ali sve se to sredilo na miran način. Otišao sam s devojkom nekih pet minuta pre nego što je izbila tuča u kojoj je moj rođak teško povređen.

Kako nam je potom objasnio, za tuču je saznao posle sat vremena.

- Kada sam vraćao devojku kući sreo sam prijatelja koji je šetao ulicom izbezumljen. Zaustavio sam se i pitao ga šta mu se desilo i da li je dobro. Rekao mu je da je išao da da izjavu u policiji i da je nekom dečku ispred kafane držao jezik kako se ne bi ugušio nakon što je pretučen. Nisam znao o kome se radi, a kada mi je rekao nisam mogao da dođem sebi - kaže rođak i dodaje:

- To je bio moj rođak! Zanemeo sam i nisam znao šta da radim. Znam da su imali to neslaganje oko muzike, ali to je bilo bezazleno. Pokušao sam da shvatim šta je moglo toliko da se promeni za tih pet minuta da dođe do tuče.

Kafana ispred koje se desila tuča u Velikoj Plani Foto: Društvene Mreže

Bio u komi

Sagovornik Kurira navodi da je pozvao prijatelja koji je bio s njima u kafani i tada je čuo da je N. M. u bolnici u Smederevskoj Palanci.

- Seo sam u kola i odmah otišao tamo. Zbog teških povreda glave morali su da ga drže dva i po sata u bolnici, kako bi ga spremili za transport u Beograd. Sanitetom Hitne pomoći prevezen je u Urgentni centar gde je bio u komi, lekari su mu se borili za život. I dalje se nalazi na intezivnoj nezi, stanje mu je sada bolje nego pre nedelju dana, s obzirom na to da je u petak otvorio oči - kaže zabrinuti rođak.

Naš sagovornik potom objašnjava, da je čuo nekoliko verzija zašto je te večeri došlo do tuče, ali da je ovu potvrdio veliki broj očevidaca i snimak sa nadzorne kamere koji je nakon tuče predat policiji.

Osumnjičeni J. D. Foto: Privatna Arhiva

- Moj rođak i taj prijatelj izašli su ispred kafane, kao i petorica momaka sa kojima je bio neslaganja oko muzike. Inače, taj problem je rešen. Verovatno su onako pijani gurkali se malo, muški, nikakav ozbiljniji sukob nije bio sve dok jedan od momaka iz te druge grupe nije uleteo u kafanu i pozvao osumnjičenog J. D. da izađe. Taj momak nije ni bio za tim stolom, niti je imao pojma šta se desilo, ali je izašao iz lokala - navodi on i nastavlja:

Pobegao nakon udarca

- Na snimku kamera za nadzor, navodno se vidi da J. D. s leđa udara mog rođaka nogom u glavu! On je pao kao pokošen, kao sveća! Lobanja mu je pukla. A osumnjičeni J. D. je posle toga pretio svim okupljenima da ne smeju da kažu da ga je on udario. Seo je u kola i navodno, pobegao sa lica mesta, a okupljeni su pokušali da pomognu mom rođaku koji je tada nepomično ležao.

Sagovornik Kurira navodi da ne poznaje osumnjičenog J. D. i da se po Velikoj Plani priča da je konfliktan i agresivan, ali ništa više od toga. Rođak potom dodaje da se nada da će se njegov rođak oporaviti i da će biti dobro, dok s druge strane kaže da se nada adekvatnoj kazni za osumnjičenog.