Slušaj vest

Državljanin Srbije S. B. (27) uhapšen je zbog sumnje da je narušio javni red i mir, kao i zbog toga što je napao policajce kojima je naneo povrede u Kotoru.

- Policijski službenici su oko 3.20 sati na Trgu od oružja u Starom gradu u Kotoru uočili osobu koja je remetila javni red i mir vikom i galamom, nakon čega su istoj prišli i najpre je upozorili, a zatim i naredili da prestane sa narušavanjem javnog reda i mira i uznemiravanjem građana, na šta se ista osoba oglušila. Lice koje je kasnije identifikovano kao državljanin Srbije S. B. (27) je nakon izdatih upozorenja i naređenja, policijskim službenicima uputio uvredljive reči i reči preteće sadržine po život i telo, a potom fizički napao jednog policijskog službenika odgurnuvši ga i zadavši mu udarac u predelu ruke - saopšteno je iz Uprave policije.

Dodaje se da policajci, u cilju sprečavanja daljeg napada, prema S. B. upotrebili sredstva prinude - fizičku snagu i sredstva za vezivanje.

Tukao policajce

- Tokom postupanja, osumnjičeni je nastavio da pruža aktivan otpor i tom prilikom drugom policijskom službeniku zadao udarac nogom u predelu leđa, dok je prilikom smeštanja u službeno vozilo dvojici policijskih službenika zadao udarce u predelu nogu i glave, usled čega su oštećeni zadobili telesne povrede konstatovane u izveštajima lekara - saopšteno je.

S. B. je, dodaje se, odbio testiranje na prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci u organizmu.