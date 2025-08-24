UHAPŠEN DRŽAVLJANIN SRBIJE U KOTORU! Divljao u Starom gradu, pa tukao policajce po rukama i nogama dok su ga smirivali i hapsili!
Državljanin Srbije S. B. (27) uhapšen je zbog sumnje da je narušio javni red i mir, kao i zbog toga što je napao policajce kojima je naneo povrede u Kotoru.
- Policijski službenici su oko 3.20 sati na Trgu od oružja u Starom gradu u Kotoru uočili osobu koja je remetila javni red i mir vikom i galamom, nakon čega su istoj prišli i najpre je upozorili, a zatim i naredili da prestane sa narušavanjem javnog reda i mira i uznemiravanjem građana, na šta se ista osoba oglušila. Lice koje je kasnije identifikovano kao državljanin Srbije S. B. (27) je nakon izdatih upozorenja i naređenja, policijskim službenicima uputio uvredljive reči i reči preteće sadržine po život i telo, a potom fizički napao jednog policijskog službenika odgurnuvši ga i zadavši mu udarac u predelu ruke - saopšteno je iz Uprave policije.
Dodaje se da policajci, u cilju sprečavanja daljeg napada, prema S. B. upotrebili sredstva prinude - fizičku snagu i sredstva za vezivanje.
Tukao policajce
- Tokom postupanja, osumnjičeni je nastavio da pruža aktivan otpor i tom prilikom drugom policijskom službeniku zadao udarac nogom u predelu leđa, dok je prilikom smeštanja u službeno vozilo dvojici policijskih službenika zadao udarce u predelu nogu i glave, usled čega su oštećeni zadobili telesne povrede konstatovane u izveštajima lekara - saopšteno je.
S. B. je, dodaje se, odbio testiranje na prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci u organizmu.
- Po dovođenju u službene prostorije Odelenja bezbednosti, S. B. je upotrebom fizičke snage - udarcima glavom i nogama, naneo oštećenja na vratima pritvorske jedinice u kojoj je bio smešten, o čemu je sačinjen fotoelaborat. Sa celokupnim događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru koji se izjasnio da se S. B. liši slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti u sticaju sa krivičnim delom uništenje i oštećenje tuđe stvari. S. B. će danas uz krivičnu prijavu biti sproveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost - piše u saopštenju Uprave policije.