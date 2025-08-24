Slušaj vest

Na samo 300 metara od mesta eksplozije, kako javlja portal RTCG, nalazi se i bazen.

Kako javljaju "Vijesti", dečak (13) se nalazio najmanje 50 metara vazdušne linije od mesta gde je ronilačka boca eksplodirala, ali ga je metal koji je odleteo, pogodio u zglob ruke. On je nakon ukazane pomoći u Kliničko-bolničkom centru u Kotoru, prebačen u risansku bolnicu.

Reč je o turisti iz inostranstva, poreklom iz Crne Gore.

Maloletnik iz Srbije, javio se na ukazivanje pomoći u Hitnoj medicinskoj pomoći u Budvi, i njemu su konstatovane lakše povrede.

Uz Uprave policije, Televiziji Vijesti je rečeno da su njihovi službenici i druge službe na terenu i da rade na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti događaja, preciznog utvrđivanja načina na koji je došlo do eksplozije i eventualnog daljeg preduzimanja aktivnosti iz svojih nadležnosti.