Policija istražuje motiv napada na 33-godišneg mladića
Hronika
GRUPA MUŠKARACA NAPALA MOMKA DOK JE ŠETAO SA DEVOJKOM NA DORĆOLU! Napadači ga pretukli rukama i nogama, ima povrede glave i lica
Slušaj vest
Muškarac (33) povređen je sinoć nakon što ga je, navodno, pretukla grupa mladića dok je šetao sa devojkom u Dunavskoj ulici u Beogradu.
Za sada neidentifikovani napadači naneli su povrede muškarcu, a istraga će utvrditi da li se oni poznaju i koji je mogući motiv ovog napada.
- Napadači su, prema prvim informacijama, žrtvu pretukli rukama i nogama i tom prilikom naneli su mu povrede glave i lica - kaže naš sagovornik i dodaje da je povređeni mladić prijavio policiji napad, a zbog zadobijenih povreda zbinut je u bolnicu.
(Kurir.rs)
Reaguj
Komentariši