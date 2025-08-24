Slušaj vest

Muškarac (33) povređen je sinoć nakon što ga je, navodno, pretukla grupa mladića dok je šetao sa devojkom u Dunavskoj ulici u Beogradu

Za sada neidentifikovani napadači naneli su povrede muškarcu, a istraga će utvrditi da li se oni poznaju i koji je mogući motiv ovog napada. 

- Napadači su, prema prvim informacijama, žrtvu pretukli rukama i nogama i tom prilikom naneli su mu povrede glave i lica - kaže naš sagovornik i dodaje da je povređeni mladić prijavio policiji napad, a zbog zadobijenih povreda zbinut je u bolnicu. 

(Kurir.rs)

Ne propustiteHronika"UDARIO GA JE NOGOM U GLAVU, SAMO JE PAO I OSTAO BEZ SVESTI" Mladić krvnički pretučen ispred kafane u Velikoj Plani, ima KRVARENJE NA MOZGU
policija-dado-djilas.jpg
HronikaOTKRIVENO ZBOG ČEGA JE IZBIO KRVAVI OBRAČUN NA SKADARLIJI! Mladić u tuči izboden u nogu i stomak, a evo šta je prethodilo incidentu
vvv.jpg
HronikaHOROR SNIMAK PREMLAĆIVANJA MUŠKARCA NASRED ULICE U UŽICU: Krvnički ga biju ispred kapije, a onda prilazi beli auto dok ODJEKUJU KRICI žene (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
užice tuča ulica.jpg
HronikaSRBIN PRETUČEN U BUDVI POSLE VEČERE: Bio na sastanku oko kupovine diskoteke, pa unakažen od batina!
2527905-shutterstock417474538-edit.jpg