Muškarac (33) povređen je sinoć nakon što ga je, navodno, pretukla grupa mladića dok je šetao sa devojkom u Dunavskoj ulici u Beogradu.

Za sada neidentifikovani napadači naneli su povrede muškarcu, a istraga će utvrditi da li se oni poznaju i koji je mogući motiv ovog napada.

- Napadači su, prema prvim informacijama, žrtvu pretukli rukama i nogama i tom prilikom naneli su mu povrede glave i lica - kaže naš sagovornik i dodaje da je povređeni mladić prijavio policiji napad, a zbog zadobijenih povreda zbinut je u bolnicu.