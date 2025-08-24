Slušaj vest

Drugo dete je teže povređeno a sve se dogodilo na kupalištu Ploče. Crnogorski mediji napominju da je na samo 300 metara od mesta eksplozije i bazen.

"Danas je na plaži Ploče eksplodirala boca za ronjenje u dijelu gdje se izdaje oprema za ronjenje. Prema prvim informacijama jedno lice je zadobilo teške telesne povrede u predelu gornjeg ekstremiteta, strani državljanin star 14 godina i njemu se ukazuje lekarska pomoć", naveli su iz policije.

U HMP Budva javilo se na ukazivanje lekarske pomoci i još jedno maloletno lice iz Republike Srbije, sa lakšim povredama.

"Policija i druge službe su na terenu radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti događaja, preciznog utvrđivanja načina na koji je došlo do eksplozije i eventualnog daljeg preduzimanja aktivnosti iz svojih nadležnosti", piše u saopštenju policije.