Svađa, a potom i potezanje noža moglo je da završi kobno po Nišliju starog 23 godine koji je noćas uboden u klubu koji se nalazi u okviru nekadašnje Mašinske industrije Niš.

Do tuče je došlo oko 2.20 sati kada je zasad nepoznato lice zarilo nož u stomak mladom Nišliji, a sečivo je povredilo jetru!.

- Muškarac (23) dovezen je kolima Hitne pomoći nakon povrede nožem u klubu. Posle urađene dijagnostike zbog povrede jetre i prisustva krvi u trbuhu, hiruški je zbrinut i prebačen u jedinicu intezivnog lečenja Klinike za anesteziju UKC Niš. Trenutno je u stabilnom stanju - rečeno je Kuriru u Univerzitetsko kliničkom centru.

Policija je saopštila da je rad na otkrivanju svih pojedinosti oko ovog obračuna u toku i da je o slučaju obavešteno Više javno tužilaštvo u Nišu.

Sagovornik Kurira objasnio je da se tuča dogodila bukvalno za dvadesetak sekundi i da ni obezbeđenje, ni omladina koja se našla tik do aktera tuče, nije uspela da reaguje na vreme i spreči sukob. Policija je i danas oko podne bila na licu mesta i obrađivala teren u i oko kluba. Za sada nije poznato da li je počinilac priveden ili se za njim traga.