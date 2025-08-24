Uznemiravao putnike

Okrivljenom se naredbom o sprovođenju istrage stavlja na teret da je 21. avgusta kod “Beogradske arene” na Novom Beogradu napao službena lica u vršenju poslova javne bezbednosti na taj način što je prethodno ušao u autobus broj 17 u kojem je uznemiravao putnike u autobusu, pljuvao i pušio cigaretu , nakon čega su dva policijska službenika - oštećeni K. Ž. i M. J. - po prijavi vozača autobusa pristupili utvrđivanju identiteta okrivljenog koji je odbio da im preda lični dokument - navodi se u saopštenju Trećeg javnog tužilaštva.

Pokušao da ukrade pištolj

- Počeo je da ih vređa i pljuje, pa je policajcu M. J. zadao udarac desnom rukom u rame i pokušao da izvuče službeno oružje iz futrole koja se nalazila na njegovom opasaču, u kojoj nameri su oštećeni sprečili okrivljenog i stavili mu na ruke sredstvo za vezivanje, tokom koje intervencije je oštećena K. Ž., usled opiranja i odgurivanja od strane okrivljenog, zadobila laku telesnu povredu leve šake. Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je izjavio da će se braniti ćutanjem, a imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podneo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana - navodi se u saopštenju tužilaštva.