Osumnjičeni Lj. P. (30) saslušan je danas u Trećem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti jer je, kako se sumnja, prvo preko poruka pretio oštećenima N. R. (35) i V. D. (38), a zatim im se pojavio na vratima stana na Novom Beogradu i pretio da će ih ubiti.

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva okrivljeni je na saslušanju delimično priznao izvršenje krivičnog dela.

- Dana 24.08.2025. godine javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu saslušao je okrivljenog Lj. R. (30) na okolnosti izvršenja krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti na štetu više lica - oštećenog N. R. (35) i oštećene V. D. (38). Okrivljeni je osnovano sumnjiv da je dana 22.08.2025. godine, došao u stan oštećenog na Novom Beogradu, u kojem se nalazila i oštećena, držeći u ruci metalni predmet, kojom prilikom mu je rekao da mu je polupao cela kola, nakon čega je i putem poruka i neposredno uputio pretnje po život - navodi se u saopštenju ovog tužilaštva: