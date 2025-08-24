Slušaj vest

Osumnjičeni Lj. P. (30) saslušan je danas u Trećem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti jer je, kako se sumnja, prvo preko poruka pretio oštećenima N. R. (35) i V. D. (38), a zatim im se pojavio na vratima stana na Novom Beogradu i pretio da će ih ubiti. 

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva okrivljeni je na saslušanju delimično priznao izvršenje krivičnog dela. 

- Dana 24.08.2025. godine javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu saslušao je okrivljenog Lj. R. (30) na okolnosti izvršenja krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti na štetu više lica - oštećenog N. R. (35) i oštećene V. D. (38). Okrivljeni je osnovano sumnjiv da je dana 22.08.2025. godine, došao u stan oštećenog na Novom Beogradu, u kojem se nalazila i oštećena, držeći u ruci metalni predmet, kojom prilikom mu je rekao da mu je polupao cela kola, nakon čega je i putem poruka i neposredno uputio pretnje po život - navodi se u saopštenju ovog tužilaštva:

- Iznoseći svoju odbranu, u prisustvu branioca i veštaka psihijatra, okrivljeni je delimično priznao izvršenje krivičnog dela, nakon ćega je javni tužilac podneo predlog sudu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana, imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ometati postupak uticanjem na oštećene.

Ne propustiteHronikaDRAMA U NIKŠIĆU! BRAĆA IZ BMW PUCALA NA KOLA SA SRBIMA: Otkriven razlog filmske jurnjave po putu u Crnoj Gori
Crnogorski policajac
HronikaINCIDENT U BEOGRADU: Muškarac (37) došao u 4 ujutru u poznati klub, počeo da tuče radnika, nasrnuo i na policajca
xxxx02-news1-dado-djilas.jpg
HronikaUHAPŠEN MLADIĆ (19) NA PALILULI ZBOG UGROŽAVANJA SIGURNOSTI: Sumnjiči se da je uperio nož prema muškarcu (43)
lisice-hapsenje-shutterstock-23-jun-2014.jpg
HronikaPOBIĆU VAS, IZBUŠIĆU VAS: Uhapšen muškarac koji je pretio okupljenima na putu u Jakovu jer kamionima oštećuju put kroz naselje
shutterstock_86474341.jpg