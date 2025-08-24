Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Prokuplju uhapsili su T. T. (33) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo.
SA NOŽEM U RUCI UŠETAO U KIOSK, PA IZVUKAO PAZAR IZ KASE: Uhapšen muškarac zbog razbojništa u Prokuplju
On se sumnjiči da je sinoć, sa nožem u ruci, ušao u jedan kiosk u Prokuplju i potom iz fioke kioska uzeo oko 10.000 dinara, a potom pobegao.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju.
