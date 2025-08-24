Slušaj vest

On se sumnjiči da je sinoć, sa nožem u ruci, ušao u jedan kiosk u Prokuplju i potom iz fioke kioska uzeo oko 10.000 dinara, a potom pobegao.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Prokuplju.

Ne propustiteHronikaPOLUPAO AUTOMOBIL MUŠKARCU, PA MU ZVONIO NA VRATA I PRETIO DA ĆE GA UBITI! Saslušan osumnjičeni nasilnik sa Novog Beograda
shutterstock_86474341.jpg
HronikaU TUŽILAŠTVU ZAĆUTAO, A U AUTOBUSU PLJUVAO I VREĐAO LJUDE! Saslušan osumnjičeni koji je maltretirao putnike u prevozu, HTEO POLICAJCU DA OTME ORUŽJE!
IMG_20250703_073346.jpg
HronikaPRIŠAO MU JE SA LEĐA I UDARIO GA NOGOM U GLAVU, PUKLA MU JE LOBANJA: Kurir saznaje detalje jezive tuče u Velikoj Plani - Zbog muzike u kafani ZAVRŠIO U KOMI!
velika plana.jpg
HronikaNAPADAČ NOŽEM IZBO MLADIĆA (23) U NIŠKOM KLUBU! Očevici opisali dramu koja se dogodila u omiljenom sastajalištu mladih: "SVE SE DESILO ZA 20 SEKUNDI..."
WhatsApp Image 2025-08-24 at 13.19.jpg