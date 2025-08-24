Slušaj vest

Dvoje dece povređeno je u Budvi, jedno teže, nakon što je danas na kupalištu Ploče eksplodirala ronilačka boca. Jedno od dva povređena deteta je iz Srbije.

Dečak (13) se nalazio najmanje 50 metara vazdušne linije od mesta gde je ronilačka boca eksplodirala, ali ga je metal koji je odleteo, pogodio u zglob ruke. On je nakon ukazane pomoći u Kliničko-bolničkom centru u Kotoru, prebačen u risansku bolnicu.

- Tu stoji deset boca, jedna od njih je eksplodirala. Koliko znam, ne liči mi ovo na grešku ljudskog faktora, već da je bio nesrećni slučaj. To se desilo na delu plaže gde je sada ronilački klub sa kojim mi nemamo veze, ali tu sam da kažem šta se desilo - kaže za Kurir Petar Carević, vlasnik plaže.