Na auto-putu kod Ražnja odigrala se nedavno prava drama kada se stari „pežo“ sa tri devojke iz Niša pretvorio u buktinju. Samo zahvaljujući prisebnosti i hrabrosti Konstantina Živkovića (37) iz Trstenika, one su danas žive. Dugo im je trebalo da pronađu misteriznog heroja, koji se izgubio bez pozdrava.

Vozeći iza njih, primetio je varnice i dim, preticao ih i davao znakove da stanu. Kada su konačno zaustavile auto, istrčao je, otvorio vrata i izveo ih na sigurno, izvukao i njihove stvari iz gepeka – a svega nekoliko trenutaka kasnije automobil je progutala vatra.

Ovo, međutim, nije prvi put da Konstantin rizikuje sopstveni život. Još 2006. godine spasao je komšinicu iz požara, izvukao motokultivator i kuče iz zapaljene štale. „Život je život, bilo da je čovek ili životinja“, kaže heroj, pošto mu je otkriven identitet.