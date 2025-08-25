Slušaj vest

Na auto-putu kod Ražnja odigrala se nedavno prava drama kada se stari „pežo“ sa tri devojke iz Niša pretvorio u buktinju. Samo zahvaljujući prisebnosti i hrabrosti Konstantina Živkovića (37) iz Trstenika, one su danas žive. Dugo im je trebalo da pronađu misteriznog heroja, koji se izgubio bez pozdrava.

Vozeći iza njih, primetio je varnice i dim, preticao ih i davao znakove da stanu. Kada su konačno zaustavile auto, istrčao je, otvorio vrata i izveo ih na sigurno, izvukao i njihove stvari iz gepeka – a svega nekoliko trenutaka kasnije automobil je progutala vatra.

Ovo, međutim, nije prvi put da Konstantin rizikuje sopstveni život. Još 2006. godine spasao je komšinicu iz požara, izvukao motokultivator i kuče iz zapaljene štale. „Život je život, bilo da je čovek ili životinja“, kaže heroj, pošto mu je otkriven identitet.

Devojke su mu se zahvalile i pronašle ga nakon nesreće, a on poručuje da ga brine što se u javnosti spekuliše o njihovoj odgovornosti: „Bile su normalne i kulturne, bez muzike i nepažnje. Nisu znale šta se dešava. Mnogo je zlih jezika“.

