SAOBRAĆAJKA KOD ČAČKA: Povređen motociklista ležao na putu, srča posvuda! Strašan prizor sa mesta nesreće (VIDEO)
ČAČAK - Saobraćajna nesreća dogodila e večeras u naselju Bresnica kod Čačka, u kojoj je povređen motociklista.
Motociklista je ostao da leži na zemlji dok je svuda oko njega srča.
Ljudi su se odmah okupili oko njega kako bi mu ukazali pomoć.
Trenutno nije poznato kako je došlo do nesreće.
Vozačima se savetuje oprez.
Kurir.rs/Mediaportaltv
