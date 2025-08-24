Slušaj vest

ČAČAK - Saobraćajna nesreća dogodila e večeras u naselju Bresnica kod Čačka, u kojoj je povređen motociklista.

Motociklista je ostao da leži na zemlji dok je svuda oko njega srča.

Ljudi su se odmah okupili oko njega kako bi mu ukazali pomoć.

Trenutno nije poznato kako je došlo do nesreće.

Vozačima se savetuje oprez.

Kurir.rs/Mediaportaltv

Ne propustiteBosna i HercegovinaOVO JE MOTOCIKLISTA KOJI JE POGINUO U SARAJEVU: Iza njega ostao maloletni sin
Admir Cucak
Bosna i HercegovinaTUGA DO NEBA: Majku i ćerku pokosio vozač "golfa" kod Prijedora, danima su se borile! Na kraju su zajedno sahranjene (FOTO)
Erna Kararić
HronikaJASNA POGINULA NA MESTU, KOLEGINICI PUKLA SLEZINA - KRVARILA JE DANIMA: Rođaka žene koju je ubio pijani mladić u Ečkoj traži NAJTEŽU KAZNU za bahatog vozača!
Jasna Cvetković, poginula, saobraćajna nesreća, Ečka (2).jpeg
BeogradSAOBRAĆAJKA U BEOGRADU: Sudarila se dva auta kod tržnog centra Ušće, oba vozila pretrpela veliku materijalnu štetu
hitna-pomoc-noc-2.jpg