Saša Mihajlović, bivši pripadnik niškog odreda Žandarmerije, poznat pod nadimkom Butra, ubijen je na današnji dan, na niškom Keju Kola srpskih sestara.

Za njegovo ubistvo Predrag Todorov, poznat kao Peka Kartel, osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 godina, a presudu je Viši sud u Nišu doneo na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela koju je Todorov sklopio sa Višim javnim tužilaštvom u Nišu za krivična dela ubistvo u sticaju sa nedozvoljenim držanjem, nošenjem i prometom oružja i eksplozivnih materija.

Viši sud je saopštio da će mu se u ovu kaznu uračunati i vreme provedeno u ekstradicionom pritvoru u Nemačkoj i u pritvoru u Srbiji.

Predrag Todorov (31) iz Niša zvani "Peka kartel", izručen je 18. oktobra iz Nemačke po poternici srpskog pravosuđa, zbog sumnje da je 25. avgusta 2017. godine oko 4.30 sati sa pet hitaca ubio bivšeg pripadnika žandarmerije Sašu Mihajlovića (36) iz Niša.

"Peka Kartel" iza sebe ima debeo policijski dosije, a u javnosti je dobro poznat i po vezi sa sestrom poznate rijaliti zvezde.

Mihajlović je kritične noći ubijen sa pet hitaca iz pištolja na platou ispred Tvrđavskog mosta na Keju Kola srpskih sestara.

On je pogođen sa pet hitaca u grudni koš, trbuh i noge, a u Urgentni centar Kliničkog centra u Nišu dovezen je bez znakova života. Ubistvu je prethodila svađa u kafiću na keju, navodno zbog šamara koji je ranije Predrag Todorov udario Mihajlovićevoj devojci. Sukob je, navodno, počeo tako što je Mihajlović prišao Todorovu rekavši da ga nije "ispoštovao" da taj problem reše. Izašli su ispred kafića kada je, kako se tada sumnjalo, Todorov potegao pištolj kalibra 7,65 milimetara i iz njega pucao jednom u vazduh.

Mihajlović mu je odbrusio da se ne plaši pištolja, posle čega je, kako se sumnja, Todorov ispalio u njegovom pravcu još pet hitaca, nanevši mu fatalne rane – ispričao je ranije izvor.

Ljubavne poruke Na Fejbuk profilu Tijane Kulić, još uvek stoje ljubavne poruke upućivane Todorovu, koji je tada već bio u bekstvu. - Živim da te volim, jer moje si nebo moje sve i ko prvog dana volim te, u tvome dahu ima nešto što pomera sat unazad. Ne osećam se dobro, ja otrovana sam tobom. Sve bih dala da si tu. U mom srcu uvek ostaješ, mnogo mi nedostaješ. Ko te voli, ludo najluđe kao ja? - napisala je ona u svom statusu na Fejsbuku 11. septembra 2017. godine.

Todorov je nakon toga pobegao taksijem za Beograd, gde mu se izgubio svaki trag, sve dok nije pao u ruke nemačke policije u Berlinu.

Uhapšen je i po poternici Višeg suda izručen Srbiji. U vreme ubistva za koje se sumnjiči, Todorov je bio u vezi sa Tijanom Kulić, mlađom sestrom Miljane Kulić koja je u međuvremenu postala rijaliti zvezda. U medijima je ostala zabeležena i pretnja "Tijaninim momkom" koju je pre nekoliko godina u rijalitiju Miljana Kulić izrekla svom bivšem momku Lazaru Čoliću Zoli.

- Znači, biće ti kičma polomljena. U sina ti se kunem, ostaćeš bez ičega. Sve će biti zapaljeno. Ne znaš s kim imaš posla. Tijanin momak je ubio dečka zbog Tijane. Da ubije još jednog, boli ga du*e... biće ti ubijena i majka i ti! - rekla je tada Miljana Kulić.

Potiče iz ugledne porodice

Zanimljivo je da Predrag Todorov, iako je za životni put izabrao stranputicu, potiče iz ugledne porodice. Njegov otac, brigadni general Vojske Srbije, u vreme poslednjeg kritičnog događaja 2017. godine bio je načelnik Uprave za izviđačko obaveštajne poslove, a u međuvremenu, nezvanično se saznaje, ispunio je zakonski uslov za penzionisanje pa je otišao u penziju.

Stari znanac policije

Todorov je inače stari znanac niške policije i ranije je već bio hapšen zbog nasilja na sportskim priredbama, posedovanja oružja, izazivanja opšte opasnosti. Zbog pucnjave u diskoteci "Kubo" u Nišu u novembru 2016. godine, koja se nalazi par stotina metara od mesta na kojem se godinu dana kasnije desilo ubistvo, protiv njega je bio pokrenut krivični postupak za izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno posedovanje oružja.