Mladi se upuštaju u vode organizovanog kriminala. Da je takav problem izražen potvrđuju slučajevi u kojima su osumnjičeni za teška krivična dela. No, čini se da nije u pitanju trend, ali ni pojava zastupljena samo u Crnoj Gori. U prilog tome govori primer osamnaestogodišnjeg državljanina Severne Makedonije, osumnjičenog za pokušaj ubistva Marka Ljubiše u Budvi.

Marko Ljubiša Kan Foto: Kurir, Privatna Arhiva

Kao dvadesetogodišnjak, ispalio je smrtonosne hice u sugrađanina u Nikšiću. U novembru 2024. imao je 25 godina kada je, kako se sumnja, s još jednom osobom u Podgorici zapucao na dvojicu Cetinjana koji su preminuli na licu mesta. Vuk Lalatović samo je jedna od mnogih mladih osoba koje su punile stupce crne hronike.

Ubio ga zbog nagrade

Lalatović, koji je 1. avgusta 2019. usmrtio sugrađanina Ranka Vuletića (56), nije ga poznavao, već ga je ubio iz koristoljublja - zbog nagrade koju mu je obećala zasad nepoznata osoba. Lalatović je tog dana pozvao Vuletića da prošetaju i porazgovaraju. Vuletić je na to pristao, da bi se samo par trenutaka kasnije začuli hici. Lalatović se, inače, posle hapšenja branio ćutanjem, ali je zločin priznao policajcu koji ga je uhapsio i o tome sačinio službenu belešku.

16. jula opet Podgorica i opet mlađi izvršilac. Dvadesettrogodišni Arjan Rečković ovdje je, kako se sumnja, ubio šest godina starijeg Igora Nedovića. Četiri dana kasnije novo ubistvo u Glavnom gradu za koje je osumnjičen još jedan mladić – Nikola Petrović.

Igor Nedović Foto: Privatna Arhiva

"Ljudi vrlo mladi ulaze u svet kriminala. Nažalost, negde smo možda svi mi propustili priliku kada je to bilo evidentno da je dobilo neke šire razmere, da reagujemo kao šira društvena zajednica, jer je upravo ta reakcija izostala, upravo je izostalo objašnjavanje deci da to nije pravi put, da je mala verovatnoća da će dočekati čak i srednje doba ako izaberu taj put", kaže novinarka Jelena Jovanović.

A zašto im je takav put toliko primamljiv, verovatno da svi možemo i pretpostaviti, ali pitamo se otkud toliko brutalnosti u mladom čoveku?

"Ako već govorimo o određenim kriminalnim organizacijama, grupama, kriminalnim udruženjima, uglavnom se recimo pripadnici koji su mlađe životne dobi opredeljuju eventualno za neka teška krivična ili teške zločine radi svog isticanja u određenoj grupaciji, kako bi kod tih lica dokazali da imaju određene sklonosti ka tome, da im straha ne fali i da mogu da se suočavaju, da preuzimaju određene radnje", objašnjava advokat Damir Lekić.

Vrata kriminala i ranije su bila otvorena za mlađe, ali se neke granice, čini se, pomeraju.

"Da praktično deca, nevažno da li su dečaci ili devojčice, postaju meta onih čiji je interes samo i isključivo da regrutuju što više članova za svoje prljave poslove. Vrbuju decu koja nemaju apsolutno nijedan prestup, jer su oni onda neko vreme ispod radara službama", ističe Jovanović.

Podlegnu pritiscima

A onda iznenađenje, kada se stvari poslože onako kako to istražiteljima odgovara.

"I onda se desi, recimo, da lice koje je pod znacima navoda na ulici izuzetno kulturno, sa komšijama u jednom razgovoru fantastično, da jednostavno prekrije sve te okolnosti, da je mlado, da je moguće eventualno da se da podlegne takvom pritisku i da izvrši određeno krivično delo", kaže Lekić.