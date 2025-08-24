Slušaj vest

Policija u Nišu je u toku dsnašnjeg dana uhapsila D. T. (21) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. Uhapšeni su i Đ. M. (20), N. V. (25), L. K. (18) i N. P. (21) iz Niša i okoline, zbog sumnje da su izvršili krivično delo učestvovanje u tuči koja je umalo završila kobno.

- D. T. se sumnjiči da je noćas, u jednom noćnom klubu u Nišu, prilikom tuče u kojoj je učestvovalo i četvoro osumnjičenih Đ. M., N. V., L. K. i N. P., ubo dvadesettrogodišnjeg mladića u stomak. Povređeni mladić je sa teškim telesnim povredama zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš, saopštila je večeras policija.

Tuča u noćnom klubu u Nišu Foto: Marko Smilković

Kako smo danas pisali, mladić je uboden u predelu jetre, operisan je i nalazi se na odeljenju intenzivne nege.

Tuča, a potom i teške telesne povrede su se zbile u klubu koji se nalazi u okviru nekadašnje Mašinske industrije Niš što je prvi incident od kada ovo omiljeno sastajalište mladih postoji.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

