Pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova danas je, putem sredstava veze, data objava da se iz pravca Niša prema Beogradu na autoputu kreće vozilo "Seat Alhambra" u kojem se prevoze migranti i koje prate patrole iz Jagodine, a koje nije htelo da stane ni policijskim službenicima PU Pirot i PU Niš.

Patrola Uprave saobraćajne policije u visini Umčara pristupila je pratnji navedenog vozila zajedno sa patrolom policijskih službenika Saobraćajne policijske ispostave za Državne puteve Beograd.

Ispred naplatne rampe Vrčin, vozilo i vozač nije hteo da zaustavi vozilo, probilo je spuštenu naplatnu rampu na naplatnoj stanici Vrčin, gde je zaustavljen na taj način što je napravljena blokada neposredno posle naplatne stanice Vrčin.

Tom prilikom, vozač N.M. je negodovao, opirao se i pružao aktivan otpor policijskim službenicima gde su oni morali da ga spreče da pokrene vozilo i udalji se sa iregularnim migrantima koje je prevozio.

N. M. je nastavio sa aktivnim otporom, šutirao policajce pri čemu su policijski službenici primenili sredstva prinude - fizičku snagu i savladali ga.

Vozač putničkog vozila marke „Seat Alhambra“ N.M. nije postupio po više uzastopnih naređenja policijskih službenika da se zaustavi, i tom prilikom je na više deonica auto-puta ugrozio bezbednost saobraćaja, pretičući zaustavnom trakom i izbegavajući kontrolu. Vozilo je na kraju zaustavljeno nakon što je, iz pravca Niša, probilo spuštenu rampu na naplatnoj stanici Vrčin, a u njemu je zatečeno više stranih državljana za koje se sumnja da su ilegalno ušli u Republiku Srbiju.

Prilikom zaustavljanja vozila, vozač je pružao aktivan otpor i došlo je do upotrebe fizičke snage prema vozaču, koji je, prema izvršenim testovima, bio pozitivan na prisustvo narkotika, a takođe je utvrđeno da je upravljao bez vozačke dozvole i da nije postupao po znaku ovlašćenog službenog lica.

Potera za automobilom Izvor: Kurir

On je na licu mesta pregledan od strane Hitne medicinske pomoći.

Vozaču N.M. (1984) određeno je zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi i uz krivičnu prijavu biće priveden nadležnom tužilaštvu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova koji su danas postupali u vezi sa zaustavljanjem vozila na auto-putu Beograd–Niš, u blizini naplatne rampe Vrčin, po nalogu nadležnih starešina, privremeno su udaljeni sa posla.

Zbog sumnje u prekoračenje ovlašćenja u primeni sredstava prinude, Ministarstvo unutrašnjih poslova je odmah pokrenulo postupak unutrašnje kontrole i donelo odluku o privremenom udaljenju (suspenziji) trojice policijskih službenika do okončanja postupka. O svim činjenicama biće obavešteno nadležno tužilaštvo.