Mirno popodne na jednoj od najpoznatijih plaža u Budvi pretvorilo se u dramu kada je snažna eksplozija ronilačke boce protresla ceo kompleks.

U trenutku detonacije, deca su se igrala u blizini, povređene su četiri osobe. Jedno dete iz Srbije zadobilo lakše povrede. Panika i haos zavladali su među kopačima, samo brza reakcija spasila, sprečila je još teže posledice.

Kako je uopšte došlo do ovog incidenta, za redakciju otkriva jedan od vlasnika plaže, Petar Carević.

"LETELO JE NA SVE STRANE, DEČAK POVREĐEN NA UDELJNOSTI OD 70m" Izvor: Kurir televizija

- Ovo je nesrećan slučaj. Bili su inspektori, tužilaci i svedoci, niko boce nije dirao, niti čačkao, same su eksplodirale. Sve je letelo na sve strane, a na nekih 70 metara je povređen dečak u ruku. Uglavnom boca je eksplodirala, a niko je nije dirao, niti punio u tom trenutku, ovo je čista nesreća. Sada će se ispitati da li su boce testirane od ljudi koji se bave time jer mi imamo ronilački klub na plaži, ali se ne bavimo sa tim, pa se prijatelji iz Beograda bave time. Videćemo kako su oni vodili računa oko te opreme i njenih papira.

Milan Sekulović, urednik Gradske TV iz Podgorice, je za Kurir televiziju dao komentar u vezi ovog incidenta:

- Nadležne službe će utvrditi da li je zaista bio nesrećan slučaj ili neprofesionalno rukovođenje ovom opremom koja zaista nije za igru. Ovo liči na nesrećan slučaj, ali se radi o ozbiljnoj stvari i jednoj od najpopularnijih plaža u Budvi. Ipak, dvoje dece je povređeno, pa je ovo alarm za službe da se sve lepo ispita šta se po našim plažama izdaje. Te boce jesu korišćene jer služe za iznajmljivanje, jeste da se protežu sada neke informacije kako su one i ranije imale problem, ali niko to nikada nije prijavio. Uvek kada se desi neki ovakav slučaj, pojaviće se priča da je sličnih problema bilo i ranije.

Kurir.rs

