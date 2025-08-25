Slušaj vest

Na snimku se vidi kako napadač oštrim predmetom nasrće na više osoba u jednom objektu brze hrane u centru Užica, dok prisutni u panici pokušavaju da se sklone. Takođe, na video snimku čuje glas jedne žene koja viče: "Hajde da se sklonimo odavde".

Prema nezvaničnim saznanjima, najmanje jedna osoba prebačena je u Beograd zbog ozbiljnijih povreda, prenosi Glas Užica.

Identitet napadača zasad nije poznat.

 Kurir.rs/Instagram Glas Užica

