Određen je pritvor mladiću S.O. (24) iz Užica koji se sumnjiči da je u petak, oko ponoći naneo lake povrede četvorici mladića iz Užica.
PRITVOR ZA UŽIČANINA KOJI JE NOŽEM IZBO 4 MLADIĆA
Četiri mladića su lakše povređeni u tuči u Užicu, koja je bila u noćnim satima između petka i subote. Njih četvorica su zadobila povrede od napadnutog S.O. koji im je rane naneo nožem.
Nezvanično saznajemo da je jedan od povređenih mladića zbog razderotine na licu prebačen za Beograd, ali ta informacija nije zvanično potvrđena.
Ta tuča se dogodila u samom centru grada, na gradskom trgu. Nakon tuče S.O. je pobegao, ali ga je policija ubrzo pronašla i uhapsila.
Istraga je u toku.
