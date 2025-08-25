Slušaj vest

Kako se nezvanično saznaje, ranjavanje se dogodilo u noći između subote i nedelje, oko ponoći, nakon proslave na kojoj je bračni par bio u Beogradu.

- U Urgentni centar u prvim satima u nedelju primljen je muškarac sa prostrelnom ranom šake, ali i ženska osoba sa prostrelnom ranom na nozi. Ranjavanje se, navodno dogodilo nesrećenim slučajem - rekao je izvor Informera upoznat sa slučajem.

Nezvanično, nesrećni slučaj dogodio se nakon proslave na kojoj je bračni par bio.

- Oni su krenuli kući kada je muškarac stavljao pištolj u kasetu automobila. U tom trenutku niko ne zna kako, ali pištolj je opalio. Metak je prošao kroz njegovu ruku i pogodio ženu u nogu koja je bila na mestu vozača. Ona je zadobila prostrelnu ranu potkolenice i butine - rekao je naš sagovornik.

Ranjeni muškarac i žena prevezeni su vozilom hitne pmoći u Urgentni centar.

O slučaju je obaveštena policija koja je obavila uviđaj, a istragom će biti utvrđeno kako se tačno ranjavanje dogodilo.

