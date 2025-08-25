Beogradska policija uhapsila je vozača D.P. (21) koji je u subotu u Krnjači udario dečaka A.Ć. (8), a zatim dao gas i pobegao.
PREGAZIO DETE (8) NA ULICI, PA POBEGAO: Uhapšen bahati vozač iz Krnjače, nema ni položen vozački ispit! Mališan ima TEŠKE POVREDE GLAVE
Dečak je van pešačkog prelazio ulicu, kada ga je udario "reno" za čijim je volanom bio D. P.
Mališan iz Krnjače je sa teškom povredom glave primljen u Urgentni centar, a zatim u Tiršovu.
Vozač nema položen vozački ispit niti dozvolu.
Tužilaštvo se oglasilo za Kurir
Dezurni javni tuzilac Prvog osnovnog javnog tuzilastva obavesten o predmetnom dogadjaju od 24.08.2025. Policiji je nalozeno da se uzme izjava od vozaca, ciji je identitet prethodno utvrđen, kao i da se prikupe svi podaci koji su od znacaja za utvrdjivanje okolnosti nastanka saobracajne nezgode. O preduzetim radnjama tuzilastvu ce biti dostavljen izvestaj, a nakon razmatranja izvestaja bice doneta odluka u predmetu
