Slušaj vest

Dečak je van pešačkog prelazio ulicu, kada ga je udario "reno" za čijim je volanom bio D. P.

Mališan iz Krnjače je sa teškom povredom glave primljen u Urgentni centar, a zatim u Tiršovu.

Vozač nema položen vozački ispit niti dozvolu.

Tužilaštvo se oglasilo za Kurir

Dezurni javni tuzilac Prvog osnovnog javnog tuzilastva obavesten o predmetnom dogadjaju od 24.08.2025. Policiji je nalozeno da se uzme izjava od vozaca, ciji je identitet prethodno utvrđen, kao i da se prikupe svi podaci koji su od znacaja za utvrdjivanje okolnosti nastanka saobracajne nezgode. O preduzetim radnjama tuzilastvu ce biti dostavljen izvestaj, a nakon razmatranja izvestaja bice doneta odluka u predmetu 

Ne propustiteHronikaHOROR NAKON PROSLAVE U BEOGRADU: Muškarac ranio ženu i sebe - Krenuo da ostavi pištolj u kasetu, METAK PROŠAO kroz njega i pogodio suprugu!
IMG_20250615_014819.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE, PRITVOR ZA UŽIČANINA KOJI JE NOŽEM IZBO 4 MLADIĆA: Posle tuče na trgu u Užicu, pobegao, ali ga je policija brzo pronašla i uhapsila (VIDEO)
nemanja-nikolic-2.jpg
Hronika"HAJDE DA SE SKLONIMO ODAVDE", TUČA U LOKALU BRZE HRANE U UŽICU: Ljudi bežali u panici, muškarac oštrim predmetom napao goste, ima povređenih (VIDEO)
Screenshot 2025-08-25 082427.jpg
Hronika"LETELO JE NA SVE STRANE, DEČAK POVREĐEN NA UDALJENOSTI OD 70 METARA" Šok svedočenje: Ovo su detalji eksplozije na jednoj od najpoznatjih plaža u Budvi
WhatsApp Image 2025-08-24 at 16.35.35_5ee5cd99.jpg