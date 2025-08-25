Slušaj vest

U Urgentni centar u Beogradu u nedelju primljeni su muškarac B. B. (30) i žena M. Đ. (25) sa prostrelnim ranama, koje su, kako se nezvanično saznaje, zadobili usled nespretnog rukovanja oružjem, a dalja istraga će utvrditi da li je muškarc bio i pod dejstvom alkohola!

Bračni par je bio na porodičnom okupljanju, a kada je B. B. pokušao da stavi oružje u kasetu automobila pištolj je opalio! Metak je muškarca pogodio u šaku, a ženu u nogu.

B. B. je zbog težine povreda zadržan u bolnici kao i njegova supruga, a o slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo.