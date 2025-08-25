POZNATO KAKO JE DOŠLO DO RANJAVANJA MUŠKARCA (30) I ŽENE (25) U BEOGRADU! Oboje primljeni u Urgentni centar sa prostrelnim ranama, evo u kakvom su stanju!
U Urgentni centar u Beogradu u nedelju primljeni su muškarac B. B. (30) i žena M. Đ. (25) sa prostrelnim ranama, koje su, kako se nezvanično saznaje, zadobili usled nespretnog rukovanja oružjem, a dalja istraga će utvrditi da li je muškarc bio i pod dejstvom alkohola!
Bračni par je bio na porodičnom okupljanju, a kada je B. B. pokušao da stavi oružje u kasetu automobila pištolj je opalio! Metak je muškarca pogodio u šaku, a ženu u nogu.
B. B. je zbog težine povreda zadržan u bolnici kao i njegova supruga, a o slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo.
- Oni su bili na proslavi u Beogradu. Međutim, kada su ulazili u kola došlo je pucnjave. Verovatno zbog lošeg rukovanja oružjem pištolj je opalio. Prvo je pogodio muškarca, pa ženu. Ovu njihovu priču potvrdili su i svedoci, a dalja istraga će utvrditi da li je muškarac imao dozvolu i za nošenje oružja - kaže sagovornik.