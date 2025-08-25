Slušaj vest

U Urgentni centar u Beogradu u nedelju primljeni su muškarac B. B. (30) i žena M. Đ. (25) sa prostrelnim ranama, koje su, kako se nezvanično saznaje, zadobili usled nespretnog rukovanja oružjem, a dalja istraga će utvrditi da li je muškarc bio i pod dejstvom alkohola!

Bračni par je bio na porodičnom okupljanju, a kada je B. B. pokušao da stavi oružje u kasetu automobila pištolj je opalio! Metak je muškarca pogodio u šaku, a ženu u nogu.

B. B. je zbog težine povreda zadržan u bolnici kao i njegova supruga, a o slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo.

- Oni su bili na proslavi u Beogradu. Međutim, kada su ulazili u kola došlo je pucnjave. Verovatno zbog lošeg rukovanja oružjem pištolj je opalio. Prvo je pogodio muškarca, pa ženu. Ovu njihovu priču potvrdili su i svedoci, a dalja istraga će utvrditi da li je muškarac imao dozvolu i za nošenje oružja - kaže sagovornik.

(Telegraf.rs)

Ne propustiteHronikaHOROR NAKON PROSLAVE U BEOGRADU: Muškarac ranio ženu i sebe - Krenuo da ostavi pištolj u kasetu, METAK PROŠAO kroz njega i pogodio suprugu!
IMG_20250615_014819.jpg
HronikaSTRAVA I UŽAS U RUŠNJU! Maloletnici crtali grafite Crvene zvezde, navijač Partizana PUCAO na njih
IMG_20250705_215430.jpg
HronikaDRAMA U NIKŠIĆU! BRAĆA IZ BMW PUCALA NA KOLA SA SRBIMA: Otkriven razlog filmske jurnjave po putu u Crnoj Gori
Crnogorski policajac
Hronika(UZNEMIRUJUĆI SNIMAK) OVAKO SU LIKVIDIRANI VLASNICI ZLATARE U GNJILANU! Objavljen snimak sa mesta ubistva: Napadači otvorili rafal, nastaje panika među ljudima
2348622 copy.jpg