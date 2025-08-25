Slušaj vest

Državljanka Srbije (34) uhapšena je u italijanskoj Vićenci zbog sumnje da je napala medicinsko osoblje u bolnici u koju je dovela policija. Kako prenose lokalni mediji, Srpkinja je pre napada u pratnji policije prebačena u bolnicu zbog sumnje da je drogirana počinila krađu u jednom baru.

- Policiji je prijavljena krađa u baru u Ulici Korso Paldio. Kada je patrola stigla, na licu mesta su zatekli ženu za koju se sumnjalo da je pod dejstvom droge i na njen zahtev, odveli su je u bolnicu u San Bortolo. Međutim, tamo je nastala drama. Ona je najpre tokom prijema napala medicinsko osoblje, udarila doktoru po ruci i gurnula medicinsku sestru, a zatim je pretila svima - prenose mediji.

Kako navode, ni tu se Srpkinja nije zaustavila već je zgrabila flašu i gađala doktorku, ali je na svu sreću promašila.

- Pljuvala je medicinsko osoblje i pretila im, iako je prethodno, kada je uhapšena zbog krađe, sama izjavila da joj je potrebna medicinska pomoć - navode oni.

Pomahnitalu ženu policija je savladala i uhapsila. Kako navode mediji, ona je istražnim organima poznata od ranije zbog drugih krivičnih dela zbog kojih je već privođena.