Beograđanin M. B. (45) je uhapšen je zbog eksplozije ronilačke boce juče na plaži Ploče kod Budve. On se, kako prenosi RTCG, sumnjiči za krivično delo protiv opšte sigurtnosti, kao i za krivično delo nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i delatnošću osiguranja.

Podsetimo, u eksploziji boce za ronjenje na plaži povređeno je dvoje dece, pri čemu je dečak (13) iz Srbije lakše povređen.

- Osumnjičeni je uhapšen po nalogu dežurnog tužioca, a povodom navedenog događaja na plaži Ploče, u kom su povrede zadobila dve maloletne osobe - potvrdili su za ovaj portal iz tužilaštva.

Osumnjičeni M. B. će, kako se navodi, u zakonskom roku biti dovedeno na saslušanje u ovo tužilaštvo, nakon čega će biti doneta odluka o daljem toku postupka.

Podsetimo, prema rečima očevidaca, dečak (14) koji je teže povređen nalazio se na najmanje 50 metara vazdušne linije udaljen od mesta na kojem je ronilačka boca eksplodirala, ali ga je metal, koji je odleteo, pogodio u zglob ruke. On je posle ukazane pomoći u Kliničko-bolničkom centru u Kotoru, prebačen u risansku bolnicu.

- Tu stoji deset boca, jedna od njih je eksplodirala. Koliko znam, ne liči mi ovo na grešku ljudskog faktora, već da je bio nesrećni slučaj. To se desilo na delu plaže gde je sada ronilački klub sa kojim mi nemamo veze, ali tu sam da kažem šta se desilo - rekao je juče za Kurir Petar Carević, vlasnik plaže.