U vezi s tučom i ubadanjem nožem u Užicu oglasila se i policija saopštenjem.
OGLASILA SE POLICIJA POVODOM TUČE U CENTRU UŽICA: Nasilniku koji je izubadao četvoricu mladića pritvor do 30 dana
Naveli su da je uhapšen N. O. (24) iz Užica zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.On se sumnjiči da je 23. avgusta ove godine u jednom lokalu brze hrane u Užicu, u samom centru grada, nakon kraće verbalne rasprave nožem naneo povrede četvorici devetnaestogodišnjih mladića iz Užica.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Užicu, N. O. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužiocu.
Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Užicu odredio mu je pritvor do 30 dana.
