Naveli su da je uhapšen N. O. (24) iz Užica zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje.On se sumnjiči da je 23. avgusta ove godine u jednom lokalu brze hrane u Užicu, u samom centru grada, nakon kraće verbalne rasprave nožem naneo povrede četvorici devetnaestogodišnjih mladića iz Užica.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Užicu, N. O. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužiocu.

Sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Užicu odredio mu je pritvor do 30 dana.

