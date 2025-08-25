Slušaj vest

Mladić (23) koji je nožem teško ranjen u nedelju ujutro u noćnom klubu nožem probodena jetra nakon čega je obilno krvario preživeo je noć i 24 kritična sata! On je i dalje na odeljenju za Intenzivnu negu Klinike za anesteziju, ali je skinut sa mehaničke ventilacije i njegovo zdravstveno stanje je sada stabilno, saznaje Kurir u Univerzitetskom-kliničkom centru u Nišu.

- Lekari su se izborili za njegov život jer je na operativni sto donet sa trbuhom punim krvi, tako da je bio u kritičnom stanju. Sada samostalno diše, što je dobro - kaže izvor Kurira.

Policija na mestu ranjavanja Foto: Marko Smilković

Policija u Nišu je u toku jučerašnjeg dana uhapsila D. T. (21) iz ovog grada zbog sumnje da je izvršio krivično delo pokušaj ubistva, odnosno tereti se da je on ranio 23-godišnjeg mladića. Uhapšeni su, takođe, i Đ. M. (20), N. V. (25), L. K. (18) i N. P. (21) iz Niša i okoline, zbog sumnje da su učestvovali u tuči koja je umao završila kobno.

- D. T. se sumnjiči da je u noćnom klubu u Nišu, prilikom tuče u kojoj su učestvovali i osumnjičeni Đ. M., N. V., L. K. i N. P., nožem ubo dvadesettrogodišnjeg mladića u stomak. Povređeni mladić je s teškim povredama zbrinut u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš - saopštila je policija.

Ulaz u krug Mašinske industrije Niš Foto: Marko Smilković

Tuča i nanošenje teških povreda dogodili su se u nedelju oko 2.20 sati u klubu koji se nalazi u okviru nekadašnje Mašinske industrije Niš što je prvi incident od kada ovo omiljeno sastajalište mladih postoji. Zasad nema podataka o pojedinostima kako je do tuče došlo i šta joj je prethodilo.