Mladić V. R. (23) zadobio je teške povrede opasne po život kada je sa visine od tri metra pao na glavu.
proslava se pretvorila u užas
UŽAS NA ZVEZDARI: Sa drugarima slavio diplomu, pa sa 3 metra visine pao na glavu
On je sa drugovima proslavljao završetak studija i diplomu kada se ta proslava pretvorila u pravi horor. U pijanom stanju V. R. se popeo na zid Visoke škole likovnih umetnosti na Zvezdari, odakle je pao.
Hitno je prevezen u Urgentni centar.
