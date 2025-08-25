Slušaj vest

On je sa drugovima proslavljao završetak studija i diplomu kada se ta proslava pretvorila u pravi horor. U pijanom stanju V. R. se popeo na zid Visoke škole likovnih umetnosti na Zvezdari, odakle je pao.

Hitno je prevezen u Urgentni centar.

Kurir.rs/Telegraf

