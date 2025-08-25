Slušaj vest

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, u toku su nova veštačenja u okviru dopune istrage protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića koji su osumnjičeni da su 26. marta prošle godine u Banjskom Polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić!

Kako prenose mediji, iz tužilaštva je potvrđeno da su, nakon rekonstrukcije događaja i kompletne forenzičke dokumentacije, donete nove naredbe o dodatnim veštačenjima. Ova faza istrage mogla bi konačno da otkrije istinu koja više od godinu dana muči celu Srbiju.

- Još nemamo nikakve nove informacije o istrazi protiv osumnjičenih. Njima je pritvor produžen i kao i dosad, a ja sam ponovo uložila žalbu na to. U svakom slučaju, zapisnik o rekonstrukciji još nije stigao u ruke branilaca optuženih - rekla je za Kurir advokatica Vanja Živković iz Bora, branilac Dejana Dragijevića.

Obavljena rekonstrukcija

Rekonstrukcija događaja, koja je održana 16. juna u Banjskom Polju, trajala je više od osam sati! U njoj su učestvovali osumnjičeni Janković i Dragijević, njihovi advokati, tužilac, forenzički tim, policija, ali i roditelji devojčice Ivana i Miloš Ilić.

Kako je Kurir izveštavao tog dana, osumnjičeni su dovedeni odvojenim maricama, a svaki detalj iz kobnog dana preslikan je uz pomoć lutke koja je predstavljala malu Danku.

- Njih dvojica su gotovo kao na traci izgovarali sve što su bili pitani o tom danu. Priče su im se poklapale, iako već više od godinu dana nemaju kontakt jedan sa drugim, s obzirom na to da se sve ovo vreme nalaze u različitim ćelijama zatvora, a ni sada nisu imali nikakvog kontakta, jer su dovezeni odvojeno i odvojeno su dovođeni na kobno mesto. I Dragijević i Janković rekli su da su tog dana zajedno bili u službenom vozilu "Vodovoda" kada su se vraćali s terena u Banjskom Polju. Zaustavili su se u blizini spornog imanja, okrenuli auto u pravcu dvorišta, obojica su obavila malu nuždu, nakon čega su seli u auto i nastavili put - kaže naš izvor iz istrage.

1/5 Vidi galeriju Rekonstrukcija Danka Ilić Foto: Petar Aleksić

Ivana Ilić, majka nestale devojčice, još jednom je prošla kroz taj dan, vraćajući se na mesto na kom joj je dete nestalo. I ovog puta je, prema svedočenju prisutnih, ostala pribrana.

- Ispričala je sve, kako su tog dana došli, gde je stajala, gde su deca bila, kako je fotografisala Danku, i kako je u trenutku nestala dok je davala vodu sinu... - navodi izvor.

Šta se dogodilo sa Dankom?

Dvogodišnja devojčica nestala je 26. marta prošle godine ispred porodičnog imanja njene majke Ivane, a nakon detaljne potrage terena, policija je uhapsila dvojicu radnika JKP „Vodovod“ Bor, Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića zbog sumnje da su udarili devojčicu vozilom i potom telo odneli na drugu lokaciju.