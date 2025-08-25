ŠOK PRIZOR! POGLEDAJTE ŠTA SU UZGAJALI U BEČEJU! Otkrivene laboratorije na više lokacija, evo šta je sve policija zatekla pretresom, dvojica odmah uhapšena FOTO
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju otkrili su dve laboratorije za veštački uzgoj psihoaktivnih pečuraka i uhapsili D. M. (40) iz ovog mesta i L. Đ. (29) iz okoline Bečeja zbog sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Pretresom prostorija koje koriste osumnjičeni, na više lokacija u ovoj opštini nađeno je oko 4,4 kilograma psihoaktivnih pečuraka, 2, 5 kilograma marihuane, 190 grama hašiša, oko 60 grama amfetamina i tegla sa semenkama indijske konoplje.
Takođe, nađene su i tri vage za precizno merenje.
D. M. i L. Đ. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni višem javnom tužiocu u Zrenjaninu.
Istog dana je, takođe, uhapšen i N. V. (20) iz Beočina zbog sumnje da je trgovao narkoticima.
Pretresom stana u Novom Sadu, u kome osumnjičeni neprijavljeno boravi, policija je našla oko 120 grama amfetamina i marihuanu. Nađene su, takođe, i dve vage za precizno merenje, kao i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.
Posle saslušanja, osumnjičenom N. V. je sudija za prethodni postupak odredio pritvor do 30 dana.