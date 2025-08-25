"NEKO JE POVIKAO 'BELA MAJICA, BELA MAJICA', VIDEO SAM KAKO GORAN PADA" Nikola gledao likvidaciju škaraljca ispred kluba: Otkriveno šta je bilo sa misicom
Goran Vlaović (39), visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana, brutalno je likvidiran pre tačno tri godine na hrvatskom ostrvu Pag. Nasred ulice, dok je izlazio iz noćnog kluba, izrešetao ga je Kragujevčanin Duško Tanasković (30).
Zločin se, podsetimo, dogodio 25. avgusta 2022. godine. Tog jutra, u 6.01 sati Tanasković je prišao Vlaoviću s leđa i iz neposredne blizine mu ispalio hitac u glavu. Vlaović je preminuo na putu do zadarske bolnici.
Kako je kasnije utvrđeno, Tanasković je tog jutra maskiran, sa belim kačketom na glavi, u crnoj majici dugih rukava i sivim pantalonama, stajao i satima čekao žrtvu ispred terase kluba "Noa". Čim je video da su Vlaović i njegovi prijatelji izašli, krenuo je ka njemu i pucao mu u potiljak, a potom pobegao u pravcu plaže, gde je presvukao majicu i bacio kačket.
Srpski državljanin Duško Tanasković pred sudom u Zagrebu izjavio je da mu je žao zbog toga što je ubio Vlaovića, ali da ne želi da iznosi odbranu. Kako su pisali mediji, navodno se sumnja da je za likvidaciju na Pagu trebalo da dobije novčanu nagradu.
Inače, Tanasković je u sud uvek dovođen uz neverovatne mere obezbeđenja, a na sebi je uvek imao pancir prsluk.
Tokom boravka u pritvoru u Splitu, napravio je haos, pošto je progutao žilet. Sumnjalo se da je to učinio kako bi izdejstvovao prebacivanje u bolnicu i pokušao da pobegne.
Takođe, izručenje Tanaskovića, tražila je i Crna Gora koja ga sumnjiči za ubistvo Milića Minje Šakovića u junu 2022. u Budvi, nekoliko meseci pre nego što je ubijen Vlaović na Pagu.
- Policija ga je uhapsila oko 6.15 sati, a u blizini je nađena i majica u koju je bio umotan kačket. U crnoj torbici koju je imao kod sebe, nađen je pištolj "glok 17" sa prigušivačem i izbrisanim serijskim brojevima, kao i 14 metaka. Balističkim veštačenjem utvrđeno je da je to oružje iz kog je ubijen "škaljarac". Tanasković je osuđen na 19 godinu zatvora, što je godinu manje od maksimalne kazne po zakonu u Hrvatskoj - navele su sudije u presudi.
Ubicu iz Kragujevca tog jutra snimile su i sigurnosne kamere. Utvrđeno je da je posle zločina kamenom razbio i mobilni telefon koji je imao kod sebe
U vreme kada je ubijen "škaljarac" je bio na letovanju sa dugogodišnjom devojkom Draganom Banić, bivšom misicom koja je na suđenju svedočila da je iz Nemačke u Hrvatsku došla iznajmljenim "audijem". Ispričala je i da je sa Vlaovićem u to vreme bila dve i po godine u vezi, kao i da su živeli u Beogradu.
- Goran je u marinu u Sukošanu došao brodom, moguće iz Splita, ne znam tačno. Iz Sukošana je brod potom dovezao na Zrće. Prvih nekoliko dana smo bili sami, a onda su nam došli prijatelji, bračni par Nikola i Doris P. Te večeri smo oko ponoći izašli u "Nou". Bili smo za gornjim stolom kraj di-džeja, a u jednom trenutku zaposleni kluba nas je počastio šampanjcem. Ja sam oko 3.40 sati otišla u apartman jer sam bila umorna, ali oko šest sati na vrata mi je lupao Nikola. Vikao je da Goran leži ispred kluba. Pričao je nepovezano. Otrčala sam i videla Gorana kako leži u krvi. Bilo mi je jako loše. Pitala sam mogu li s hitnom s njim, ali rekli su mi da ne može jer ima puls i diše. Krenuli smo prema Zadru, gde sam na kraju morala da prepoznam njegovo telo - posvedočila je Banić.
Dragana Banić, kako su mediji pisali, koja je bila u vezi sa škaljarcem u vreme njegove likvidacije, pre nekoliko meseci se porodila.
Inače,ona je samo jednom objavila na društvenim mrežama fotografiju s Vlaovićem, ali je i tada njegovo lice bilo sakriveno.
Pred sudom je govorio i očevidac zločina, Nikola B. koji je u trenutku likvidacije izlazio s Goranom iz noćnog kluba.
- Kada smo iz kluba krenuli prema apartmanu šalili smo se i komentarisali veče. U jednom trenutku sam s leve strane čuo pucanj, a neko je povikao: "Bela majica, bela majica!" Tada sam video da Goran pada. Otrčao sam u šoku i strahu, tako da nisam video osobu koja je pucala u Gorana. Otišao sam po Draganu - rekao je on na suđenju.
Goran Vlaović sahranjen je na Novom bežanijskom groblju, a datum sahrane tada je pomeren zbog bezbednosti, jer se sumnjalo da bi rat klanova moga da se nastavi i na sahrani "škaljarca".
Vlaović je važio za jednog od najmisterioznijeg pripadnika "škaljarskog klana". Njegova fotografija do današnjeg dana nije se pojavila u javnosti. Slika ubijenog nije stavljena čak ni na spomenik.
Poznanici su posle likvidacije ispričali da se dugo nije pojavljivao u rodnom Herceg Novom, ali da znaju da je živeo na "visokoj nozi", putovao, vozio skupocenje automobile i zabavljao se sa starletama.
Od prvog dana se veruje da je on jedna u nizu žrtava zaraćenih crnogorskih klanova koji su krvavi obračun počeli 2014. nakon što je iz jednog stana u Valensiji nestalo 200 kilograma kokaina.