Srpski državljanin Duško Tanasković pred sudom u Zagrebu izjavio je da mu je žao zbog toga što je ubio Vlaovića, ali da ne želi da iznosi odbranu. Kako su pisali mediji, navodno se sumnja da je za likvidaciju na Pagu trebalo da dobije novčanu nagradu.

Inače, Tanasković je u sud uvek dovođen uz neverovatne mere obezbeđenja, a na sebi je uvek imao pancir prsluk.

Tokom boravka u pritvoru u Splitu, napravio je haos, pošto je progutao žilet. Sumnjalo se da je to učinio kako bi izdejstvovao prebacivanje u bolnicu i pokušao da pobegne.

Takođe, izručenje Tanaskovića, tražila je i Crna Gora koja ga sumnjiči za ubistvo Milića Minje Šakovića u junu 2022. u Budvi, nekoliko meseci pre nego što je ubijen Vlaović na Pagu.