Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja-Odseka za carinsku kontrolu vodnih puteva Uprave carina su  sprečili pokušaj krijumčarenja nafte, zaplenivši oko osam tona ove akcizne robe.

- Tokom redovne kontrole Dunava uočen je čamac koji je vukao metalnu tank-baržu, a dok se carinska patrola približavala krijumčari su se oslobodili barže i ostavili je pobegavši čamcem u pravcu Vinče - saopšteno je iz Uprave carine.

Krijumčarenje nafte Foto: Uprava Carine

Krijumčareno gorivo je zajedno sa baržom zadržano do okončanja postupka pred nadležnim sudom.

(Kurir.rs)

