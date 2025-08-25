Tokom redovne kontrole uočen je čamac koji je vukao metalnu tank-baržu
DRAMA NA DUNAVU! Carinici zaplenili osam tona nafte, šverceri pobegli čamcem ka Vinči! (foto)
Službenici Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja-Odseka za carinsku kontrolu vodnih puteva Uprave carina su sprečili pokušaj krijumčarenja nafte, zaplenivši oko osam tona ove akcizne robe.
- Tokom redovne kontrole Dunava uočen je čamac koji je vukao metalnu tank-baržu, a dok se carinska patrola približavala krijumčari su se oslobodili barže i ostavili je pobegavši čamcem u pravcu Vinče - saopšteno je iz Uprave carine.
Krijumčarenje nafte Foto: Uprava Carine
Krijumčareno gorivo je zajedno sa baržom zadržano do okončanja postupka pred nadležnim sudom.
(Kurir.rs)
