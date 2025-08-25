Slušaj vest

U Kragujevcu  je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubio motociklista B. M. (54). Kako Kurir saznaje, nesreća se dogodila na jednoj od lokalnih saobraćajnica kada je B. M., pod zasad nerazjašnjenim okolnostima, sleteo s puta.

Prema prvim informacijama, pretpostavlja se da je motociklista izgubio kontrolu nad mašinom, ali tačan uzrok tragedije biće poznat tek nakon istrage. Njegovo telo našao je drugi bajker koji je prolazio ovom deonicom u ranim jutarnjim satima.

- Zasad se ne zna zbog čega je B. M. izgubio kontrolu nad vozilom, ali je poznato da u udesu nije učestvovalo drugo vozilo - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici Hitne pomoći i policije, ali lekari su mogli samo da konstatuju smrt motocikliste

