M.B. se sumnjiči za teška dela protiv opšte sigurnosti u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i delatnošću osiguranja.

Mesto eksplozije Foto: Kurir

Kako je saopšteno iz Uprave policije, M.B. (45) je, kako se sumnja, krivična dela koja mu se stavljaju na teret, izvršio na način što je opšteopasnom radnjom i opšteopasnim sredstvom izazvao opasnost za život ili telo ljudi na jednoj plaži u mestu Krimovica, dok se bavio bez registracije ili odobrenja privrednom ili drugom delatnošću, te je usled toga nastupila teška telesna povreda jednog maloletnog lica.

- Tačnije, juče je u blizini plaže u mjestu Krimovica došlo do eksplodiranja boce za ronjenje, dok su prilikom detonacije fragmenti boce na većoj udaljenosti pogodili gore pomenuto oštećeno lice, stranog državljanina, u predelu ruke, kojom je prilikom došlo do amputacije šake. Ovo lice je prevezeno na ukazivanje lekarske pomoći, dok su se zbog lakših telesnih povreda usled detonacije, na ukazivanje ljekarske pomoći javila još dva lica - piše u saopštenju.

Mesto eksplozije Foto: Kurir

Očevidac za Kurir o eksploziji

Podsetimo, prema rečima očevidaca, dečak (14) koji je teže povređen nalazio se na najmanje 50 metara vazdušne linije udaljen od mesta na kojem je ronilačka boca eksplodirala, ali ga je metal, koji je odleteo, pogodio u zglob ruke. On je posle ukazane pomoći u Kliničko-bolničkom centru u Kotoru, prebačen u risansku bolnicu.