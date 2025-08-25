DETETU AMPUTIRANA ŠAKA POSLE EKSPLOZIJE U BUDVI! Užasni detalji nesreće na plaži, metalni delovi boce leteli 50 METARA I POGODILI DEČAKA (FOTO)
M.B. se sumnjiči za teška dela protiv opšte sigurnosti u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno bavljenje privrednom, bankarskom, berzanskom i delatnošću osiguranja.
Kako je saopšteno iz Uprave policije, M.B. (45) je, kako se sumnja, krivična dela koja mu se stavljaju na teret, izvršio na način što je opšteopasnom radnjom i opšteopasnim sredstvom izazvao opasnost za život ili telo ljudi na jednoj plaži u mestu Krimovica, dok se bavio bez registracije ili odobrenja privrednom ili drugom delatnošću, te je usled toga nastupila teška telesna povreda jednog maloletnog lica.
- Tačnije, juče je u blizini plaže u mjestu Krimovica došlo do eksplodiranja boce za ronjenje, dok su prilikom detonacije fragmenti boce na većoj udaljenosti pogodili gore pomenuto oštećeno lice, stranog državljanina, u predelu ruke, kojom je prilikom došlo do amputacije šake. Ovo lice je prevezeno na ukazivanje lekarske pomoći, dok su se zbog lakših telesnih povreda usled detonacije, na ukazivanje ljekarske pomoći javila još dva lica - piše u saopštenju.
Očevidac za Kurir o eksploziji
Podsetimo, prema rečima očevidaca, dečak (14) koji je teže povređen nalazio se na najmanje 50 metara vazdušne linije udaljen od mesta na kojem je ronilačka boca eksplodirala, ali ga je metal, koji je odleteo, pogodio u zglob ruke. On je posle ukazane pomoći u Kliničko-bolničkom centru u Kotoru, prebačen u risansku bolnicu.
- Tu stoji deset boca, jedna od njih je eksplodirala. Koliko znam, ne liči mi ovo na grešku ljudskog faktora, već da je bio nesrećni slučaj. To se desilo na delu plaže gde je sada ronilački klub sa kojim mi nemamo veze, ali tu sam da kažem šta se desilo - rekao je juče za Kurir Petar Carević, vlasnik plaže.