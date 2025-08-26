Slušaj vest

Radoje Zvicer, odbegli vođa "kavačkog klana", bio je besan na direktne izvršioce likvidacije vođa "škaljarskog klana" Igora Dedovića i Stevana Stamatovića 19. januara 2020. u jednom restoranu u Atini jer su očekivali previše novca za to ubistvo!

- Arkan je ubijen za 200.000 maraka. Ja još nisam čuo da je neko platio milion i po evra, a mi smo toliko dali - napisao je samo dan posle zločina, 20. januara 2020. Zvicer u porukama u kojima je izražavao veliko nezadovoljnstvo nakon što su do njega stigle informacije da su direktni izvršioci očekivali da dobiju daleko više pera jer smatrali da su "uspeli da ubiju kapitalce".

1/14 Vidi galeriju Reston u kom su ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović Foto: Privatna Arhiva, Privatna arhhiva

Veliki troškovi

Iz presretnutih poruka proizilazi da su troškovi duplo veći od troška isplate ubica, jer je "30 ljudi pokušavalo da locira škaljarce u Atini", ali i zbog ostatka logistike.

- Ljudi, budite realni. Dajemo milion i imamo skoro još toliko da platimo adrese (štek stanove, prim.aut), 30 ljudi što je tragalo za njima, izlazak iz zatvora, prebačaje i da ne spominjem sitne cifre od par hiljada. Odnosite se premao milionu kao da je 100.000. Vi ste ubili kapitalce, ali niko od vas nije pričao sa nama šta traži, niti smo šta obećali, pričam u moje ime, a vi imenujte toga koji je obećao. Mi smo tu bili da vas dovedemo, odvedemo, izbavimo iz svega koliko je u našoj moći. Još ste govorili radićemo džabe i sad ne valja milion? - poruka je koju je napisao izvršiocima, koji su navodno bili nezadovljni novcem.

U presretnutim porukama, kako se navodi, nazivao ih je imbecilima, jer su se dok je još trajala potraga za "škaljarcima" u Atini potukli u jednom lokalu sa lokalcima, zbog čega je morao da plati 43.000 evra da ih izvuče iz zatvora.

Napravili selfi posle likvidacije Foto: Kurir



Kao direktni izvršioci zločina u Atini u optužnici su navedeni Milinko Brašnjović Face, Ljubomir Lainović Džihad, Marko Petković i Dragan Tomić. Kobnog dana, kako se navodi, optuženi Veljko Belivuk je slučajno video Dedovića i Stamatovića da sa porodicama ulaze u restoran u Atini i pozvao izvršioce koji su čekali u štek stanu da odmah dođu. Navodno, ušli su u restoran "kao vojnici", prišli stolu za kojim su "škaljarci" sedeli sa ženama i decom. Lainović je pucao u Stamatovića a Brašnjović u Dedovića.

Deo klana, koji je komunicirao na grupi, navodno je smatrao da ne treba svi da dobiju iste iznose, jer Petković i Tomić nisu ispalili ni metak u "škaljarce"! Zvicer je, prema porukama koje tužilaštvo citira, i sam komunicirao sa Petkovićem i Brašnjovićem i uspeo da ih "urazumi".

Belivuk isključio telefon Radoje Zvicer je tokom rasprave sa najbližim saradnicima oko toga da li je neko direktnim izvršiocima obećavao novac i nekretnine prosledio poruku Veljka Belivuka koji je na Skaju bio Soprano.

- Soprano mi ovo piše: Brate ja ću da isključim telefon na neko vreme i dodaću te sa novog. Znaš da te volim, ali neću da se mešam u nešto što nisam odgovoran i šta god da uradim kriv ću biti nekome - proseledio im je poruku u kojoj je Belivuk navodno izražavao nezadovoljstvo zbog raspodele novca uz svoju opasku:

- E, crnje mi je ovo od milion - prokomentarisao je navodno Zvicer na Skaju Belivukovo ponašanje.

Belivuk bio u Atini Foto: Zorana Jevtić, Screenshot



- Nikad nisam čuo da je neko plaćen milion, odnosno 1,5 milion kad sabereš. Kapitalci jesu, pogotovo Lisac (Dedović), ali nije sa neba pala adresa, da ste nam rekli imamo ih, daje nam dva miliona, evo odmah, ali ono je bio timski rad. Pali ste u zatvor, nismo se okrenuli, nego vas čupali. Da smo vam rekli da radite za 300.000 prošli bi ste i tako. Nismo ništa krili ni vaćarili, i sad kažemo, kapitalci su ali nije milion mali - umirivao ih Zvicer.

Pogrešno shvaćeni

- Kako kažete, mi smo pogrešno shvatili poruke od vas, da ćemo imati sve posle ovoga, ako se pročuje od prilike da smo mi, mi nemamo ni za blinde, ali smo pogrešno shvatli sve - odgovorio mu je jedan od izvršilaca zbog čega nisu zadovoljni a potom naveo, da njih "niko nije pitao, ali da nije bilo potrebe da ih bude četvorica".

Na kraju mu zahvaljuju i prihvataju iznos koji su vođe klana odredile.

- Volim vas sve, vi ste snaga naša i zajednički tim ne plaćenici - napisao im je navodno Zvicer, a na drugoj grupi najbliže saradnike obavestio "mesari isplaćeni, idemo dalje".